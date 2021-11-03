Apple 10 月發布會推出的 MacBook Pro，加入新的 M1 Pro／Max 晶片令果迷眼前一亮，而近日爆料人「Dylandkt 」挖出 Apple 正發發下一代 iMac，傳將會使用 M1 Pro／Max 晶片，而且將使用 27 吋 ProMotion 螢幕。



iMac Pro 2022

根據爆料人「Dylandkt」的消息，開發中的 iMac 內部稱為「iMac Pro」，將用來取代現有的27吋 Intel CPU iMac。消息指 iMac Pro 2022 將採用有 120 Hz ProMotion 技術，具有 27吋 mini-LED 螢幕。同時改用深色窄邊框，有別於 24吋 iMac 的白色邊框。

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硬件規格

iMac Pro 2022 也將會採用最新的 M1 Pro 和 M1 Max 晶片，並且可能會有「附加配置」，用在區別開舊有的 iMac。基本版就配有 16 GB 記憶體和 512GB SSD 儲存空間，當然用戶也可以自行加配更大容量的 RAM 和 SSD。

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價錢

Apple 把 27吋 iMac Pro 2022 定位給專業用戶，預計有黑色﹑銀色兩個選擇，價錢約由2,000美元起，即約$15,600。更多 iMac Pro 2022 傳聞可點下圖放大了解：

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資料來源：macrumors

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