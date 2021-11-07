根據天文台的預測，下周一（11 月 8 日）開始受強烈東北季候風影響，天氣逐漸乾燥，下周中（11 月 10 日）相對濕度更低至 30%。乾燥日子容易帶來濕疹﹑鼻敏感等問題，影響日常生活。《香港01》科技玩物頻道記者在市面上，找來 12 款實用﹑美觀的加濕器推介給讀者。



市面上的加濕器多以超音波技術放冷霧為主，除了入水放冷霧外，部分款式更可以放香薰，以及播放音樂等，幫助使用者入眠。同時，很多的外形設計已突破家電的呆板，如木系、綠化、文青、簡約主義等，均適用於家中寢室或寫字樓辦公室：

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2021新款加濕器

Jisulife 棒棒糖無線加濕器 JS-JB07：

功能：超聲波霧化技術﹑連續 + 間歇性噴霧雙模式﹑隔熱網防止棉芯乾燒﹑耦合式探針無水自動斷電﹑

特色：無線運作﹑無容器水量限制﹑無需頻繁清洗水箱和換水，放入水杯就能馬上加濕

價錢：約$238



MiPOW Vaso 智能香薰音樂加濕器：

功能：倒入清水智能啟動﹑柔和助眠燈 ﹑3種助眠音效 (流水, 雀鳥, 輕音樂) ﹑霧化量高達每小時25ml﹑可持續噴霧高達8小時﹑2種模式：持續噴霧﹑間歇噴霧

特色：放濕＋香薰＋播放香音樂三合一功能，獲得IF，RedDot等設計獎項

價錢：約$268



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加濕器使用陷阱

韓國曾發生民眾因使用加濕器霧化，釋放消毒清潔劑以淨化空氣，導致肺部嚴重受損甚至死亡的不幸案件。《香港01》科技玩物頻道記者過去曾專訪K Kwong 鄺士山博士，查詢加濕器的使用方法。

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K Kwong 表示，加濕器只是把一般清水蒸發放霧，是安全的。若果加入固體或類固體的化學物，經加濕器霧化後變成超細微粒飄散於空氣，人體吸入或會永久殘留肺部，造成損害。同時，沸點高低是關鍵，如高沸點化學物微粒較小難過濾，入肺後會重新凝結成固體殘留於肺部，而消毒劑正含有這類高沸點化學固體，會造成肺纖維化留疤現象。

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另外，把香薰油放入加濕器，只於其成份多屬低沸點人體吸入可自然離開，所以K Kwong 認為沒太大問題。

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坊間有傳聞指，飲翻煲水會致癌，究竟是否真確？很多人其實都沒有答案。消委會早前就測驗多款不鏽鋼電熱水煲，並出點出「金屬味」的原因，以及解答翻煲水致癌的疑問。下文會為大家整理有關資料。

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