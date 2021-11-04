外媒報導，一顆小行星「2021 UA1」上周在距離地球表面不到3000公里的地方飛過，比月球離地球的距離還近，是史上飛掠地球第三近的小行星，而最讓外界吃驚的是，科學家竟直到近日才得知它飛掠過地球。月球距離地球38萬4400公里。



報導指出，這顆直徑約莫2公尺、相當於高爾夫球車大小的小行星「2021 UA1」在23日傍晚以時速約2897公里飛過南極洲上空，但即便它撞擊地球也不太可能造成損害，因為它很可能穿越大氣層時就燃燒殆盡。

科學家認為，此事危險之處在於小行星如此近距離地飛過地球，但科學家們卻在事發數小時後才注意到它的存在。

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科技網站CNET報導指出，首個發現2021 UA1身影的是卡特林那巡天系統。

目前已知距離地球最近的是去年11月14日的2020 VT4，當時僅距地球370公里，第二的則是同年8月16日飛越南半球上空的「2020 QG」，當時距離地球2940公里。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】