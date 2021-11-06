Xperia 5III上市評測｜小巧更平價　與Xperia1III相比僅一點輸蝕

Sony Xperia 5 III 上手試｜Sony 近年走精品策略、貴精不貴多，而且專攻高階機種，繼 9 月在香港推出年度旗艦 Xperia 1 III 之後，又將在 12 月時間將 Xperia 1 III 的「輕量版」－ Xperia 5 III 推出市場，早前我們就率先取得實機測試。



Xperia 5 III 只是縮小版的 Xperia 1 III？

觀乎 Sony Xperia 1 III 以及 Xperia 5 III 兩者的規格列表，其絕大多數的主要規格如處理器、以至不少 Sony Fans 都甚為在意的鏡頭硬件等，Xperia 5 III 的確與 1 III 幾乎一樣，只是屏幕縮小了、機身輕量了，難怪有人會認而為 Xperia 5 III 就是 Xperia 1 III 的「迷你版」或「縮小版」。

屏幕方面只差 0.4"，從背面看去 Xperia 5 III（右）並不比 1 III(左) 細多少（蔡浩騰 攝）

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而 Xperia 5 III 實際上手的第一感覺，是它的確相當輕量，由於其依然繼承了以 21：9 屏幕為中心建構的機身，故整體機身寬度只僅 68mm，單手握持的手感相當不俗。

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另外，其機背用上了光滑處理的 Gorilla Glass 6 玻璃材質，雖然抗刮花能力或未如 Xperia 1 III 上的 Gorilla Glass Victus 一般，但營造出來的亮麗感覺倒是很有舊一代日系機種的味道。

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S888 效能不變、Xperia 5 III 更易操作

Xperia 5 III 依然採用今年度份屬頂級的 Qualcomm S888 處理器，在處理效能上與 1 III 基本無異，而因為屏幕像素規格較低的關係，Xperia 5 III 的跑分成積甚至會輕微優於 Xperia 1 III。

而以整體的操作體驗而言，Xperia 5 III 機身縮小後更容易以單手進行各式操作乃可想而知，然而除此之外就沒有太多與 Xperia 1 III 相比有太大分別之處。

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Xperia 5 III 高階鏡頭實試

有留意上面的規格列表的話，不難發現 Sony Xperia 5 III 與 Xperia 1 III 於機背所用的三個鏡頭硬件規格基本一樣，皆為 1200 萬像素的主鏡+廣角鏡+雙焦段遠攝鏡，不過其實 Xperia 5 III 的拍攝模組就缺少了 1 III 上的一個重要部份、就是用於測量立體距離的 ToF 3D 鏡頭。

沒有 ToF 3D 的幫助，Xperia 5 III 只可以單靠感光元件上的影像對比進行變焦，速度會比 ToF 慢一點，但對拍攝體驗、成像方面的影響不算太大，尤其主鏡頭的影像仍然保持在 Xperia 1 III 時的高水準。

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Xperia 5 III 試後簡評：比 1 III 更抵玩、但要人等得太久了

Xperia 5 III 提供的細機手感在 2021 年機之中，暫時就只有幾個對手可以比擬（蔡浩騰 攝）

Sony Xperia 5 III 上手使用多日，能得出的結論也相當簡單，就是 Sony 再一次做出了一部成功的「迷你機」，在讓步最少的情況下將 Xperia 1 III 的頂級硬件塞入了更細小的機體之中，如果閣下追求的是更流動的體驗，Xperia 5 III 無疑是比略為墜手的 Xperia 1 III 更佳的選擇。

在價錢方面，Xperia 5 III 將會定價＄7,599 在港發售（預訂更有 WF-XB700 耳機加贈），在性價比上的確比 Xperia 1 III 更為吸引，不過最大的缺點就是要等到 12 月才買到，才這之前，Fans 或者都已經被其他大廠出品、甚至是 Sony 自家的頂級新作 Xperia PRO-I 吸引去了。

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縱觀近年手機出品，智能手機的平均電量已達到 4000mAh 以上，更不時有 6000mAh 的手機面世，而這批大電機種，絕大部份在處理器選材方面都會以中低階為主，以求在續航力上盡量滿足用戶需求，尤其是大打平價牌的小米更是產量眾多。

小米旗下子品牌 POCO 出品的 POCO M3 可謂這一方面的表表者，6000mAh 電池只需要＄949 起就買得到，算是續航力至上的用戶必考慮的選擇（圖 POCO）

以下繼續為大家帶來其他 9 部近一年大電之餘性價比不俗的機種，而除了小米出品，Samsung 與及其他品牌顯然也對這一板塊的用戶群甚感興趣，甚至有 7000mAh 的大電機種在市場出現👇👇👇

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