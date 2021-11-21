MacBook Pro M1 Pro vs M1 Max效能相差多少，值不值得加錢升級｜MacBook Pro推出後，不少人仍然在考慮究竟購買M1 Pro還是M1 Max版本。最近外媒就將14吋基本版與16吋基本版MacBook Pro實測比併，相距近萬二元的價錢，究竟是否物有所值。



不少人仍在考慮究竟購買M1 Pro的14吋，還是M1 Max的16吋MacBook Pro，兩款基本款式售價相差近萬二元，但究竟效能提升是否值得這個價錢呢？最近外媒Macrumors為此兩機作實戰比併，由Final Cut Pro、Logic Pro工作，Blender及Geekbench跑分等，甚至USB儲存文件速度等多方面實測，看看究竟M1 Max的MacBook Pro比M1 Pro究竟快多少？值不值得加購升級？

M1 Pro MacBook Pro vs M1 Max MacBook Pro（圖片來源：Macrumors）

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在於Final Cut Pro的實測之中，兩機都同時render及輸出一條6分鐘長的4K影片，M1 Max就render就需要55秒、輸出則為1分49秒，而M1 Pro則render片需要1分22秒2分55秒，雖然兩機完成時間有1分鐘左右分別，但對於輸出6分鐘4K影片而言，對比舊Mac已算快很多。在8K影片剪輯方面，在剪接、變色等編輯過程時仍然非常暢順，兩機完全沒有lag機現像或掉幀。

今次以實戰工作方式來實測，更有參考價值（圖片來源：Macrumors）

音樂製作方面，利用Logic Pro來編輯音樂時，就算加入多達100條track都沒有任何lag現像，操作相當暢順快手。一條1分鐘近100條聲軌的工作，於M1 Pro輸出只需55秒，而M1 Max更只縮短至44秒，快近20%。

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接下來便是3D處理評分，於Blender Render測試中，一整個3D課室，M1 Pro需時10分58秒，而M1 Max節省近3分鐘只需8分23秒便完成。明顯因為M1 Max擁有多一倍的GPU協助而令render時間大幅縮短。

於SSD測試方面，由外置SSD傳125GB影片檔至MacBook之中，兩機傳輸速度都非常快，只需43-44秒左右便完成。而SD卡（read speed為150MB/s）傳送文件至內置SSD就比較慢一點，29GB文件傳至SSD，兩機需要約5分鐘才完成。

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整體上今次實測，兩台M1 Pro及M1 Max MacBook Pro表現都非常出色，尤其M1 Max表現更超乎預期。不過要貴近萬二元來節省大約20-30%工作時間，值不值得就見仁見智，如一般輕度工作用家，其實M1 Pro已經非常足夠，比起以往M1甚至Intel處理器的MacBook已強不少；如果是專業重度用家，如專業剪接師當然「時間就是金錢」，節省多1分鐘得1分鐘，貴多少少亦值得。

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