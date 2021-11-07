年末將至，各家的旗艦手機發布計劃想必也已暫告段落。而要說到目前手機圈裏拍照效果最棒的設備，華為P50 Pro和蘋果iPhone 13 Pro必須擁有姓名。作為移動影像領域「雙雄」般的存在，華為此次在P50 Pro上祭出了以計算光學和原色引擎為核心的新一代影像系統，蘋果方面則是將更大地的傳感器帶入到iPhone 13 Pro上並輔以蘋果一貫的穩健優化。雙方在影像方面的投入也讓用户的影像體驗上升到了一個全新的高度。



不過話說回來，消費者在選購新機時往往只會選購一款。若從移動影像方面的表現出發，華為P50 Pro和iPhone 13 Pro這兩款手機究竟誰更勝一籌呢？接下來筆者將通過配置及實際試相兩大方面對兩台手機進行橫向對比。雙雄對決，即刻開始。

01／ 秀「裝備」：影像黑科技 vs 打磨舊配置

華為P50 Pro和iPhone 13 Pro的內在影像實力同樣不容小覷。首先是華為P50 Pro，其搭載有XD Fusion Pro原色引擎、XD Optics計算光學技術、XD Fusion Pro超級濾光系統等創新性的影像「黑科技」，同時還提出了「超級主攝單元+超級變焦單元」的雙影像單元概念。

以XD Fusion Pro原色引擎為例，其可以通過新一代環境光譜採集系統將色彩校準精細度至5倍，有效還原真實色彩，進一步擴大影像模組可捕捉到的動態範圍，讓試相充滿更多細節。再搭配上XD Fusion Pro原色引擎和XD Fusion Pro超級濾光系統，可以讓照片的細節和色彩表現得到進一步提升，幫助消費者將眼前的萬千世界栩栩如生地記錄下來。

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相比之下，蘋果今年為iPhone 13 Pro系列所做的升級更像是對舊有影像系統的一次「查缺補漏」，比如微距照片/視頻的加入、換用更大底的傳感器、全鏡頭夜間模式等等。除此之外蘋果還為新機加入了一些偏向於體驗和視頻層面的優化，比如攝影風格和電影模式，前者讓蘋果預設用起來更方便，後者則讓視頻景深調節及主體焦點順滑切換成為可能。

從兩款手機的影像配置升級點來看，華為P50 Pro更偏向於對現有影像硬件的深度挖掘，最大程度解決光線、色彩等核心因素對最終成像的影響，而蘋果則更像是對舊有影像系統的一次常規升級。「秀裝備」環節結束，接下來就要到以試相對比為主要內容的實拍環節。

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02／ 秀實拍：影像實力，晝夜可現

實拍環節中，筆者將基於廣角/超廣角大場景風光記錄、長焦變焦體驗、夜景呈現這三大移動影像常用場景，分別使用華為P50 Pro及iPhone 13 Pro進行實拍並蒐集試相素材。如下：

白天

變焦（超廣角—廣角—3.5X/3X—10X/15X）：

從試相組可以出，華為P50 Pro在天氣晴朗的户外場景中可以拍出清晰度高且色彩表現豐富的大場景城市風光，即便是在超廣角模式下古建築的諸多細節依舊清晰可見。同時值得注意的是，試相組整體色調都較為一致，色彩表現整體較討人眼球，處於暗部的建築細節依舊得到保留，動態範圍較廣。

此外，華為P50 Pro對於藍天的呈現效果更佳，試相中的藍天格外通透，色彩還原準確且不會過於鮮豔，恰到好處。

相比之下，iPhone 13 Pro試相整體在亮度、色彩細節、暗部細節呈現、動態範圍等方面都要遜於華為P50 Pro，試相整體較暗，色彩相對較暗淡，同時建築表面暗部細節並未完全呈現出來。同時，15X試相中的細節鋭度、清晰度也不及華為P50 Pro。

15X試相對比（同倍數同場景）

考慮到蘋果iPhone 13 Pro最高變焦倍數僅到15X，因此筆者將華為P50 Pro也設置為15X變焦，兩款手機對同一主體進行實拍對比，如下：

顯而易見，華為P50 Pro的15X試相無論是整體亮度表現、色彩表現、清晰度、鋭度、亮部戲節等都要優於iPhone 13 Pro，同時華為P50 Pro試相明顯要比iPhone 13 Pro要來得通透，被攝主體的紅色房頂、金色五角星等試相細節還原同樣十分到位。同時，華為P50 Pro還支持高達100X的數字變焦。

100X變焦狀態下，被攝主體的鐘表細節仍然得到最大程度的保留，可以清晰地看到表上的刻度數字訊息，同時光線陰影等細節訊息也得到充分還原。

夜晚

主攝：

夜景試相中華為P50 Pro和蘋果iPhone 13 Pro各自的白平衡特點凸顯：前者偏冷後者偏暖。整體來看，iPhone 13 Pro廣角主攝試相當中出現了死黑的情況，亮、暗部細節丟失嚴重，而且蘋果的「鬼影」問題依舊沒有解決，整體觀感略差。同時二者在噪點控制方面表現相似，畫面純淨度表現良好。

華為P50 Pro相較於iPhone 13 Pro在亮暗細節方面有着較為不錯的表現，這一點從試相中左側建築物上較亮的LOGO及下方的文字等即可看出。華為P50 Pro在呈現該區域景觀時可以將建築物內部的細節做到儘可能還原，同時建築外部的Logo區域仍然十分清晰，而iPhone 13 Pro相比之下在高光壓制方面仍有欠缺，Logo區域細節、建築內部細節等都有所丟失。

2X變焦：

在2X試相中可明顯看出華為P50 Pro的畫面明亮程度顯然要好於蘋果iPhone 13 Pro：前者在帶來較好的亮度表現的同時仍能保持較穩定的高光壓制效果，後者在高光壓制上的確有着亮眼表現但也因此丟失了很多暗部細節，比如畫面右上角位於暗處的建築物細節等。此外，色彩表現上華為P50 Pro真實地還原了當時場景下建築外部元素的色彩，相比之下iPhone 13 Pro要遜色一些。

超廣角：

超廣角試相中，同樣的環境條件下華為P50 Pro的畫面亮度表現依舊要好於iPhone 13 Pro，這也意味着華為P50 Pro能夠捕捉到更多的暗部細節，最終呈現給用户的畫面也更為清晰。

放大來看，iPhone 13 Pro的畫面塗抹現象較為嚴重，如遠處路旁的樹木、粉色建築外部等都出現了不同程度的細節丟失，相比之下華為P50 Pro則要稍好一些。

高光壓制方面華為P50 Pro也要略好於iPhone 13 Pro，這一點從試相中「中宇大廈」的四字Logo對比和路邊明亮的廣告牌即可看出，在華為P50 Pro試相中依稀可以分辨出「中宇大廈」這四個字，蘋果iPhone 13 Pro試相則由於塗抹這四個字的結構往往被本身明亮的光線所覆蓋，導致文字結構細節丟失。此外畫面中左右兩側大樓牆體的細節呈現華為P50 Pro明顯要比iPhone 13 Pro鋭利一些。

03 總結

從以上的影像配置到實拍對比可以明顯感受到華為P50 Pro所擁有的強大影像實力，無論是白天還是夜晚都可以準確還原環境色彩，同時相較於iPhone 13 Pro擁有更廣的變焦範圍與更清晰的變焦表現，同時在環境較暗的條件下依舊可以帶來更廣的動態範圍，明暗細節呈現更為到位。整體影像表現令人滿意。再加上豐富的焦段支持及完善的防抖策略，對於影像愛好者而言華為P50 Pro的影像創作潛力還是值得進一步挖掘的。相較於苦苦等待iPhone 13 Pro現貨，選擇華為P50 Pro才能帶來更多影像可能。此外，鴻蒙系統也為華為P50系列影像增添了全新體驗，多機位模式的引入，讓華為P50 Pro可以遠程操控其他華為設備的鏡頭，僅用一台設備就能輕鬆實現多個角度的拍攝。

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