華為 P 系列手機攝影表現向來出眾，最新旗艦作品 P50 Pro 一樣，以超級雙影像單元作主打，帶來無與倫比的照像能力。日前廠方就在國內展示以《詩畫中國》為主題的相片集，實際地示範 P50 Pro 的非凡攝力。



據國內媒體報導，日前華為在國內展示以《詩畫中國》為主題的相片集，由雪山到黃河、荒漠到滄海、晨霞到落日、野際到樓台，透過最新攝影旗艦 P50 Pro 的鏡頭，拍下中國土地不同景致。

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P50 Pro 以 5,000 萬像 F1.8 OIS 原色主鏡、跟 4,000 萬像 F1.6 原色黑白鏡組成超級主攝單元；再配以由 1,300 萬像 F2.2 廣角跟 6,400 萬像 F3.5 OIS 潛望長焦鏡組成超級變焦單元，透過演算法還原像差損失前原有成像效果的「計算光學」技術、讓原本只能還原約 60% 原始訊息的影像，恢復至約 81% 原訊息成像，輸出更佳細節。

另外 P50 Pro 又加入全新 XD Fusion Pro 影像引擎，配合更先進光譜感應器，讓裝置的平均色相測量精確度加強約 20%、環境光的光譜分析力提升達 50%，更貼近同場景下人眼觀測實際彩色感知，白平衡及色彩表現更自然逼真。

P50 Pro《詩畫中國》相片集：

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