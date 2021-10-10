一年一度的新iPhone終於發售了，這次的iPhone 13相比於Pro系列缺失了高刷新率這一重要特性，同時在晶片層面也進行了閹割，相比於Pro系列少了一個GPU核心。而在這些閹割之外，iPhone 13系列5999元的起售價也着實不算便宜。面對同一價位段的各款國產Android旗艦，新的iPhone 13還能讓你直呼十三香嗎？



iPhone 13在主攝上引入了傳感器防抖功能，屏幕亮度提升到800nits，電池容量也增大了10%左右，同時這次蘋果「慷慨」地將起始容量提升到了128G，去掉了64G容量的選項。當然，空談參數只是管中窺豹，真實的體驗才能說明一切，下面就讓我來帶你看看iPhone 13體驗如何。

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01 外形：瀏海變小後攝更大，外觀總體變化不大

從機身正面看，你是不是覺得iPhone 13似乎有點不一樣？沒錯，這次iPhone 13全系列的瀏海縮小了20%。放在最小的iPhone 13 mini上不算明顯，但在尺寸更大的iPhone 13上就能明顯看出瀏海的縮小。不過雖然顯示面積變大，但蘋果並沒有讓電量數字顯示回歸。另外瀏海還變長了一點點，個別未適配的app可能會出現一些顯示問題。

值得一提的是，蘋果對iPhone 13系列的屏幕進行了升級。具體到iPhone 13上，最大亮度來到了800nits。在户外等強光照射的環境下，屏幕的可讀性大大提升。除此之外，屏幕蓋板也和後蓋一起升級到了超瓷晶面板，和玻璃相比更加耐刮擦。

視線來到背面，斜對角放置的後置雙攝可能是這次iPhone 13外觀方面最大的槽點了。為了容納全新設計的鏡頭模組，蘋果這次將原本豎置的後攝旋轉了45度。除此之外，今年四款 iPhone 的鏡頭都比去年的大，後攝模塊整體凸起也更厚了，這也導致12系列的保護殼並不能和13系列通用。至於這樣的設計是否好看，歡迎在評論區中進行討論。

除去這些肉眼可見的變化，這次iPhone 13相比於12系列變得更重了。具體到iPhone 13，其相比於iPhone 12重了11g。對於把iPhone 12當作主力機的用户，11g的重量變化還是很容易被感知到的。不過更重的機身換來的是更強的續航，蘋果官方聲稱iPhone 13相比於上一代機型續航時間最高增加了2.5小時。至於具體結果如何，我將在下文用實測給你答案。

總體來說，更小的瀏海對iPhone 13正面觀感提升不大，而對角線放置的後攝模組在觀感上難言和諧。除此之外，iPhone 13的外形並沒有什麼大的改變。而更重的機身對於用户的手腕來說則是一個不小的挑戰。

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02 性能：缺了一個GPU核心的A15，性能依舊很強

從2010年的A4開始，A系列晶片憑藉着自己優秀的性能已經成為了iPhone的最大賣點之一，本次iPhone 13系列也毫不例外地搭載了最新的A15仿生晶片。

iPhone 13搭載的A15仿生處理器依舊採用5nm製程工藝，但內部集成的晶體管數量從118億個提升到了150億個，性能和能效均有大幅提升。6核心的處理器設計其內部包含了2個性能核心以及4個能效核心，這進一步將數據處理優勢達到了50%。GPU方面，iPhone 13的A15晶片搭載了4核心的GPU，相比於Pro系列缺失了一個GPU核心，在某些對圖形性能有要求的場景可能會產生影響。

當然，衡量手機的處理器性能肯定要先跑個分，結果如下：

在晶片性能部分，A15晶片的實力仍然毋庸置疑。能打敗它的可能只有iPhone 13 Pro系列上的滿血版了。不過跑分畢竟只是理論值，實戰才是最能直接體現性能的方式。在這裏我們選擇堪稱手機壓力測試的《原神》進行15分鐘的遊戲測試並對幀率進行記錄。同時為了進行對比，我們也對iPhone 12進行了測試。

從結果來看，iPhone 13在運行《原神》時仍然不能做到完全流暢運行，在7分鐘之後就出現了滑坡，幀率曲線呈現出劇烈波動在戰鬥場景中尤為明顯。雖然相比iPhone 12的A14晶片在滿幀運行時長和平均幀率上有所提升，但仍然算不上完美。

除此之外，iPhone系列飽受詬病的另一個問題-發熱，我們也進行了測試。在iPhone 13上仍然沒什麼改善。我們在15分鐘《原神》之後分別對iPhone 13和iPhone 12的機身温度進行測量。

可以看到，在15分鐘的《原神》之後，iPhone 13的平均温度提升到了39.7攝氏度，相對於iPhone 12的41.8攝氏度來說有所降低。但是金屬邊框卻仍然能在遊戲過程中明顯感受到燙手。建議重度手遊用户在使用iPhone長時間遊戲時，還是要搭配散熱背夾等輔助裝置。

綜合來看，iPhone 13配備的A15晶片在性能和發熱等方面的表現相比前代都有所提升，日常體驗中是完全沒有問題的，但在類似《原神》這樣擁有複雜建模、渲染的遊戲中，由於散熱設計上的不足，體驗仍然難言優秀。

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03 影像：夜景效果提升 首推電影效果模式

經過多年發展，手機上的影像競賽已經進入白熱化，許多原本屬於旗艦機的功能都被快速下放，即使在 iPhone 陣營中也是如此。這次iPhone 13全系列的主攝搭載了之前iPhone 12 Pro Max專屬的傳感器防抖功能，iPhone 13的超廣角鏡頭也獲得了升級，官方宣稱增加了47%的進光量。這些升級對iPhone 13的拍照效果有何提升？讓我們通過樣張一探究竟。

由於iPhone 13鏡頭模組的升級效果主要體現在夜景方面，因此我們的測試樣張也以夜景為主。在夜景下，iPhone 13的主攝相比於iPhone 12，照片純淨度更高，噪點更少。至於大家關心的鬼影問題，iPhone 13 系列似乎沒有改善，面對強光源時鬼影依舊十分明顯。

超廣角鏡頭的提升則主要體現在暗光環境，iPhone 13系列的塗抹感較上代變得更輕微，減小了畫面的加工痕跡。值得一提的是，在樣張拍攝過程中，我發現iPhone 12的白平衡始終偏冷，而iPhone 13修復了這一問題，照片顯得更加真實自然。

此外，iPhone 13增加了攝影風格功能，類似於濾鏡，內置了五種預設，效果聊勝於無。

除去提升不大的照片部分，iPhone影像方面最大的進步來自視頻。今年iPhone 13將杜比視界視頻的上限升級到了4K 60fps。更高階的ProRes視頻格式，則留給了Pro系列。好在電影效果模式是全系列系列的標配。

在電影中，我們經常會看到這樣的鏡頭，在小景深下，導演通過焦點的變換，提示觀眾當前畫面中的主角，這也是電影常用的敍事技巧之一。這次iPhone 13上的電影效果模式也實現了類似的效果。

iPhone 13電影效果模式（中關村在線授權使用）

通過取景框我們可以看到，iPhone 13在使用電影效果模式拍攝時如同電影一樣，有着明顯的虛化效果。而在同一場景下使用iPhone 12拍攝，則沒有明顯的景深對比，畫面很平，焦點並不突出。

電影效果模式的實現原理，和我們熟悉的人像模式類似，都是利用多攝鏡頭視差由算法實時計算出來的。前期用電影效果模式拍攝，用户無需手動切換焦點，iPhone 13會默默處理好一切。而在後期編輯過程中，用户也可以隨意改變焦點的位置，突出想要的主體，彌補拍攝時對焦上的失誤。

想要實現電影效果模式，最新的A15仿生晶片功不可沒。憑藉A15晶片的強大算力，才能如此順滑地切換畫面主體。不過為了保證流暢度，目前電影效果模式只能拍攝最高1080P 30fps的視頻，確實是一個小小的遺憾。

總體來看，蘋果在iPhone 13上沒有選擇與Android友商硬拼拍照性能，而是另闢蹊徑選擇從視頻入手，其新推出的電影效果模式將屬於電影機的焦點變換手法通過AI算法帶到了iPhone之上，對於視頻創作者來說有着不小的誘惑力。我也十分期待Android友商們能夠跟上蘋果的步伐，為用户帶來更有趣更特別的拍攝體驗。

04 續航：大電池+A15，續航滿足一天使用

根據官方介紹，今年四款iPhone的續航都有了不同程度的提升。其中 iPhone 13的電池容量達到3095mAh，相比iPhone 12大了10%左右。官方宣稱可以連續觀看19小時視頻，較iPhone 12多了兩個小時。那麼iPhone 13能否甩掉iPhone續航羸弱的帽子呢？為此我按照中關村在線的5小時重度續航模型進行了相關的測試。

從結果中我們可以看出，iPhone 13在續航上確實有不小的進步，相信可以滿足用户一天使用的續航需求。

除去續航，充電也一直是iPhone用户關注的重點。與之前的iPhone 12系列一樣，這一次的iPhone13系列依然沒有送充電頭。

經過實測，iPhone 13與iPhone 12在充電速度上差別不大。30分鐘過去，iPhone 13 的電量從0漲至53%。

在同等充電效率和安全性情況下，相比原廠20W充電器來說配色更多、體積更小的Anker安克安芯充對於iPhone 13用户來說是個不錯的選擇。

整體來說，iPhone 13的續航表現出色，即使對於重度用户也可以保證一天的使用，基本可以甩掉累贅的充電寶。而在充電方面則沒有什麼進步，期待蘋果能夠在下一代iPhone上提升充電功率，追趕上Android手機的步伐。

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05 總結

從我對於iPhone 13的實測來看，今年iPhone 13的主題是「下放」，800nits的屏幕亮度是iPhone 12 Pro Max的水準，主攝所配備的傳感器防抖也是之前iPhone 12 Pro Max的獨佔功能。而為了劃清數字系列與Pro系列之間的界限，蘋果也是痛下狠手，讓iPhone 13失去了滿血版A15和高刷屏，讓人不由得想感嘆一句，「庫克好刀法」。

但是即便如此，iPhone 13仍然有着自己的閃光點。無論是升級的後攝模組帶來的更好的暗光表現、讓手機變身電影機的電影效果模式還是更好的續航表現，都會讓選購新機的消費者忍不住想多看兩眼。

至於是否選購iPhone 13，如果你是iPhone 11或者更舊機型的用户，那麼iPhone 13的確是你換機的好選擇，它能帶來足夠明顯的體驗提升，新機價格相比於iPhone 12還有所下降。而如果你是對影像、性能有追求或者不差錢的「Pro」用户，很顯然擁有3倍光學變焦和ProMotion高刷屏的iPhone 13 Pro系列才是為你準備的。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】