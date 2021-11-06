M1 Pro MacBook Pro 2021 14吋與M1 MacBook Air 2020如何選擇，是否有貴買貴好？早前Apple發布了最新M1 Pro、M1 Max晶片的MacBook Pro 2021，論性能比以往的MacBook更強，不過相對「起標價」都大幅增加，由萬六蚊起。

究竟是否任何人都適合購買MacBook Pro呢？外媒9to5mac最近就將M1 Pro MacBook Pro 2021 14吋版與M1 MacBook Air 2020作多方面測試，由規格、性能及售價多方面比併，看看哪類人適合購買哪款主機。



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M1 Pro MacBook Pro 2021早前正式推出，不少實用的插口回歸、性能大幅提升，對於專業用家來說當然是非常吸引的新品，不過究竟與備受讚賞的M1 MacBook Air實際工作比較又差多少？究竟什麼用家合適選購哪一台機？外媒9to5mac就為此作出詳盡實測，將M1 Pro MacBook Pro 14吋及M1 MacBook Air基本版本作橫向評測，實際在多個不同軟件中工作、跑分實測等，記者再因應成績分析什麼用家應選擇哪款機。

（圖片來源：9to5mac）

今次9to5mac實測2台MacBook，分別為：

M1 MacBook Air 2020（M1／8核心CPU／7核心GPU／8GB／256GB）

售價：$7799



14吋MacBook Pro 2021（M1 Pro／8核心CPU／14核心GPU／16GB／512GB）

售價$15999



👇👇MacBook Pro 2021與MacBook Air 2020規格、性能、跑分比併👇👇

+ 9

9to5mac於多種不同的軟件中實測，由最基本的Geekbench 5、3D Mark等純粹跑分比較，至多媒體實戰，包括利用Logic Pro、Max Tech Xcode、Final Cut Pro及Lightroom等，可以看到M1 Pro及M1晶片／MacBook Pro及MacBook Air之間的分別。

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MBP vs MBA 工作性能

單純看性能MacBook Air的整體性能當然不及MacBook Pro 2021，由CPU多核心跑分、GPU跑分、多媒體製作等，都是M1 Pro版MacBook Pro稍勝一籌。不過細心觀察下，其實MacBook Air的M1在單核心表現、4K影片轉換表現都不比M1 Pro差得多。

MBP vs MBA 打機性能

不過因為M1 Pro的GPU核心多出一倍，因此在3D處理、打機方面都比M1的MacBook Air優勝得多，利用3D Mark跑分時，明顯M1 Pro的MacBook Pro fps比MacBook Air高出一倍，因此對於真的需要利用MacBook打機的玩家，MacBook Pro是不錯的選擇。（大前提是對應macOS的遊戲太少了，究竟有幾多人會為打機而買MacBook？）

MBP vs MBA 方便程度

MBA只有不足1.3kg重量，比起MBP的1.6kg看起來好像只差300g，但對於時常筆電跟身的學生、商務工作人士而言就爭得遠，明顯MacBook Air會更方便攜帶，亦比較不會太有負累。另一方面，MBP的SD card槽及HDMI回歸，不再需要利用分插器接駁，而且MBP可以同時輸出最少2個畫面，比起MBA只得1個，對於多媒體工作人士又會方便更多。

MBP vs MBA 續航能力

MBP雖然性能更強，電池量亦比MBA為多，可是續航力就MBA就比MBP稍長，單純以一般工作、上網使用，可連續使用長達15小時，而MBP就只可用11小時。如非多媒體使用的用家，需要更長續航力就寧可選擇MBA就更好。

👇👇總結：應該如何選購MacBook Pro及MacBook Air👇👇

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資料來源：9to5mac