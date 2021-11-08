紅米手機在雙十一前夕高調發布了「史上最強小金剛」 紅米Note 11 Pro。



隨着手機性能不斷攀升，市場中出現了不少性能強悍，綜合能力極佳、售價親民的機型。紅米Note 11 Pro初上市憑藉着不錯的綜合能力與高性價比，首銷1小時銷量就了突破50萬台；與此同時，也在雙11首日助小米手機品類支付金額破70億，包攬全平台銷量全第一。那麼紅米Note 11 Pro為何吸引力這麼大？今天我將用實測帶你了解藏在它背後的秘密。

▼▼▼點擊率先了解紅米Note 11 Pro 6大評測結果，下文有更詳細解說▼▼▼

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01 性能：水桶機裏最短的那塊木板

作為「小金剛」，性能是絕對不能含糊的，紅米Note 11 Pro採用了6nm先進工藝製程的天璣920處理器，官方表示在性能上與天璣900相比提升了9%，但與主流的驍龍778G與天璣1000相比仍有部分差距，俗話說「是騾子是馬，拉出來溜溜」，接下來我們將分別採用安兔兔、3DMark、Geekbench 5進行跑分。

紅米Note 11 Pro在安兔兔中的測試結果為431175分，在安兔兔排行榜單中排在了第一百零一位與華為Mate20、Redmi 10X性能不相上下。

手機性能的高低之分最終還要落在遊戲實測中，為了檢驗其打遊戲是否流暢。接下來我們將通過《王者榮耀》、《和平精英》、《原神》三款時下爆紅的遊戲觀察其在幀率上的表現如何。

遊戲實測

在進行遊戲實測前，我們首先將手機調至性能模式，屏幕調到最亮，接着在遊戲畫面設置中，把渲染、畫面精細度、幀率分別調至最高，保證其以高幀運行，最後通過性能測試軟件觀察幀率對比其在遊戲中的實際表現。

《原神》

在進行《原神》遊戲時，我們將畫面能夠勾選設置全拉到了最高並選擇了60幀，但很遺憾的是不論我們如何嘗試，在跑分軟件中僅顯示30幀的峰值幀數，所以我們推測紅米Note 11 Pro很可能為了保證遊戲體驗為手機進行了單方面鎖幀。

通過實測我們不難看出，即便是峰值30幀手機仍然會發生卡頓、發熱現象；而且數據表示紅米Note 11 Pro很難讓幀數平穩下來，與之前測試過的競品相比它在《原神》遊戲上流暢度的表現有些差強人意；從幀率圖中我們不難看出其峰值幀率要高於30幀，所以平均幀率仍有29.3幀的表現。

《王者榮耀》

在進行《王者榮耀》遊戲測試時，我們同樣先開啟了手機的性能模式，接着在遊戲設置中分別開啟了超高幀率、超高分辨率、開啟抗鋸齒與動態分辨率，接下來我們一起看看25分鐘遊戲實測的表現如何。

通過遊戲實測我們發現，紅米Note 11 Pro以60幀的高幀率運行《王者榮耀》絲毫沒有壓力，運行十分流暢沒有發生調幀的現象（圖中幀率的大幅波動為遊戲加載，屬於正常現象），根據數據紅米的平均幀率為60.4幀，表現非常不錯；在實際遊戲中除了流暢度我們還發現機身發熱也得到了良好的控制。

《和平精英》

本次，我們還加入了《和平精英》手遊，看看搭載天璣920的紅米Note 11 Pro表現如何。在遊戲開始前，我們先將遊戲的畫面設置進行設定，畫面品質調至流暢、幀數設定調整至極限，這樣可以使其60幀的幀率持續運行25分鐘。

通過實測紅米Note 11 Pro在《和平精英》手遊的表現還是非常不錯的，幀數並無太大波動整體十分平穩，平均幀率達到了58.8幀。實際遊戲表現也絲毫沒有發生卡頓現象，整體十分流暢。

紅米Note 11 Pro在運行如《王者榮耀》、《和平精英》這類遊戲時毫無壓力，天璣920處理器日常完全夠用；但如要運行《原神》這類對畫面要求、處理器渲染能力較高的遊戲時會吃力些，對遊戲體驗、流暢度會產生不小的影響。

相關圖輯：小米Redmi Note 11 Pro系列7大賣點▼▼▼

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02 散熱：VC液冷散熱，更快降温

紅米Note 11 Pro作為「史上最強小金剛」，如何讓手機在遊戲過程中不發燙不降頻更能展現其強大的均衡性，為了散熱更加徹底紅米Note 11 Pro採用了創新的T形VC液冷散熱材料，實現充電熱源處100%覆蓋，能有效降低核心温度，並達到了12600mm2三級立體散熱面積；為了更好地驗證其散熱能力，我們分別了準備了三組模型一起來看看。

上圖遊戲前、下圖遊戲後（中關村在線授權使用）

通過遊戲前後的温度對比，我們發現紅米Note 11 Pro在散熱方面出奇的好，不論是對畫質要求較高的《原神》還是時下常見的《王者榮耀》《和平精英》在温控表現方面非常不錯，能達到如此優秀的温控表現這與面積更大、材質更新的散熱材料密閉可分，同時為遊戲降頻控制CPU在極端情況下的發熱量也是紅米Note 11 Pro温控高效的另一面。

03 屏幕：超窄邊框，手感出色

紅米Note 11 Pro是紅米首次為Note系列搭載三星AMOLED挖孔屏的機型，其擁有1.75mm超窄邊框以及直徑為2.96mm前置挖孔鏡頭，在進行瀏覽和遊戲時能更好地減少遮擋讓使用者擁有更廣更純粹的視野。超窄邊框設計在提高屏佔比帶來高顏值的同時，機身變得更窄，還能帶來更出色的握持手感。

除去高顏值，紅米Note 11 Pro搭載的這塊OLED得屏幕在硬件上也十分出色，不僅支持120Hz高刷新率還支持360Hz高觸控採樣率，支持三指捅開，提升遊戲時的畫面操控性。此外，這塊屏幕還具有陽光屏模式，當手機處於户外等強光狀態下，系統會自動將極限場景的屏幕最大亮度提升至1200nits，解決了户外看不清屏幕內容的問題。

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04 影像：後置三攝，一主兩湊

如今，隨着抖音等短視頻軟件快速興起，為了滿足年輕人對畫質的需求，紅米首次將一億像素主攝搭載到Note系列機型上，其三顆鏡頭分別為1億像素主攝、800萬超廣角以及一枚200萬像素微距鏡頭，同時還搭載了9in1 像素融合技術，單像素可大至 2.1μm進光更多，讓夜景也能擁有如白天一般的精細表現，這套影像方案實際表現如何，看完樣張你就知道了。

白 天

在一倍樣張中，紅米Note 11 Pro即使開啟了HRD融合畫面中還會出現過曝的現象，天空高光明顯溢出；不得不說一億像素主攝對畫面細節的提升還是非常大的，（近景、遠景）建築物的窗户、圍欄即便經過放大仍能清晰可見，在細節方面紅米Note 11 Pro做的非常好；接下來看圖片中的色彩部分，樹葉的紅、綠、橙、黃這四種顏色完美復原了當時的場景，淺色建築由於光照色彩過渡的十分柔和，除了對高光的控制一倍主攝綜合實力非常強大。

在二倍樣張中，紅米Note 11 Pro依然出現了天空過曝的現象，圖片頂部有明顯的高光溢出；除此之外，色彩、細節，包括近景處銀色的工藝品均表現出了同級別的高水平；同時，色彩飽和度很舒適，貼近真實還原的色調風格也十分討人喜歡。

在十倍樣張中，圖中字體邊緣輪廓清晰十分鋒利，但後面的牆體產生了明顯得塗抹現象，作為千元級手機而言這樣的畫質還是非常出眾的。

夜 景

本次，紅米Note 11 Pro可以自動識別夜晚並對其做出更加精準的優化，從而達到大片直出的效果。

從夜景樣張中我們不難看出，開啟HDR與夜景模式後畫面的寬容度非常不錯；通常，在在夜晚場景下，由於光線更少，畫面很多細節不能夠很好的被記錄下來，而紅米夜景拍照出的照片周圍景物的色彩趨近於真實，整體畫面十分乾淨，暗部細節有所保留，沒有噪點，對發光字起到了不錯的抑制能力，非常令人滿意。

我們在使用二倍拍攝發光字體時，其對顏色的敏感程度驚豔到了我，周圍漆黑的環境絲毫不影響紅米對顏色的分辨；此外，畫面中廣告拍也沒有出現虛焦、過曝等現象。

紅米Note 11 Pro還加入了電影模式，通過更極致的裁剪與更貼近影視作品的畫面風格進行了獨特的優化，從而讓相片看起來更貼合大眾審美。

作為面向年輕用户的全能中端機，本次紅米Note 11 Pro確實擁有一顆非常出色的主攝鏡頭，然而後置的另外兩顆鏡頭卻實在是稍顯「湊數」。當然，對於這一價位來說也不應求全責備，後置影像實力在同價位還是不錯的。

05 續航：5160mAh續航「逆天」的代價是充電

本次紅米Note 11 Pro不僅在電池容量容量上進行了升級，在電池架構上也作出了不錯的優化，為其搭載了MTM多極耳雙電芯秒充電池於雙高效率電荷泵充電晶片設計，雙高效聯合，續航、充電速度均得到了不少的提升；為了更好地了解紅米Note 11 Pro所搭載的這塊5160mAh大容量電池的續航如何，我們依然對其進行了3小時暴力續航測試，並分別選擇了6款不同軟件。

紅米Note 11 Pro在進行了三小時的暴力續航測試後還剩了65%的電量，其中視頻錄製消耗的電量最多，消耗了14%的電量。

好馬配好鞍，省電只是優秀的一方面，而紅米Note 11 Pro所搭載的67W快充實力同樣強悍。經過實際測試，充滿這塊6150mAh的電池，用時55分鐘。根據實測來看紅米Note 11 Pro不論是充電還是續航均能滿足大多用户的基本需求。

06 設計：潮流小立邊，有稜有角

紅米Note 11 Pro在機身用料設計方面非常不錯，直角邊框配合曲率適中的磨砂玻璃背板真正做到了邊不割手、背不粘指紋；此外，得益於對機身內部佈局的合理優化，使紅米Note 11 Pro僅有204g的機身重量、8.34mm的機身厚度，拿在手中也沒有發生「頭重腳輕」，重量失衡的情況。

在配色方面，紅米Note 11 Pro提供了神秘黑鏡、迷霧森林、時光靜紫三款神秘、浪漫的配色；值得一提的是，由於背板採用了磨砂玻璃、邊框為金屬材質，通常在塗色時會產生細微的色差，但紅米Note 11 Pro為了保證顏色的一致性；以迷霧森林（墨綠色）為例，邊框色調略淡於背板顏色，以此達到最優的視覺效果。

整體而言，紅米Note 11 Pro不論是設計還是配色這次真的用心了，不論是機身比例、開孔尺寸還是打磨工藝均能給人一種舒服且自然的視覺觀感；為了使女性用户滿意，紅米的設計師還特調了「淺夢星河」，在機身之上織就了百萬碎晶細砂，呈現出晶瑩的閃砂效果。如同少女身上那無數的閃光點令人怦然心動，同時展現了紅米別樣的人文關懷。

總 結

以上便是紅米Note 11 Pro機型的全面評測，作為「史上最強小金剛」Note11 Pro擁有不錯的手感，優秀的長續航和一顆出色的主攝CMOS，在這一價位它擁有非常強的競爭力並給用户帶來了足夠的差異化選擇。

然而在其他配置進一步拔高的同時，也使得紅米Note 11 Pro的「偏科」問題暴露無遺。雖然影像、續航的增強並不是拋棄性能的藉口，不過考慮到市場「缺芯」的大環境，為了更穩定的供應或許也是不得已的選擇。作為消費者而言，用Note10 Pro的天璣1100換來Note11 Pro的一億像素主攝、JBL殿堂級音響、67W快充、5160mAh大容量電池是否值得，或許才是我們應該考慮的事。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】