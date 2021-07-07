Samsung A22／Redmi Note10　鏡頭、屏幕　兩大超平價5G手機對決

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近期香港上現左兩款兩千以下的5G手機，分別定價$1,998 的 Galaxy A22 5G 及定價$1,599的 redmi Note 10 5G，兩款平價5G手機於定價上都只相差$400，大家又會點揀？

SAMSUNG Galaxy A22 5G 相信是大家的首款對象，由品牌知名度、外型及規格都比 Redmi Note 10 5G 為優勝，而 Redmi 只是在定價上有優勢，不過今次只係平對手$400，相信大家都唔會太過在意於幾百蚊，而是主力睇兩者的規格。 Galaxy A22 5G 及 Redmi Note 10 5G 同是配備 MediaTek 天璣 700 5G 處理器及內建6GB RAM + 128GB ROM，而屏幕上 Galaxy A22 5G 採用較大的6.6吋屏幕，而Redmi Note 10 5G 只有6.5吋。

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總結

Galaxy A22 5G 於規格上與 Redmi Note 10 5G 規格大致相同，不過 Galaxy A22 5G 於鏡頭及真三卡卡槽上更為實用，比多$400可以買到品牌價值同實用性，精名的網友應該識揀。

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【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】

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