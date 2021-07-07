撰文： Mobile Magazine 最後更新日期： 2021-07-07 09:00

近期香港上現左兩款兩千以下的5G手機，分別定價$1,998 的 Galaxy A22 5G 及定價$1,599的 redmi Note 10 5G，兩款平價5G手機於定價上都只相差$400，大家又會點揀？

SAMSUNG Galaxy A22 5G 相信是大家的首款對象，由品牌知名度、外型及規格都比 Redmi Note 10 5G 為優勝，而 Redmi 只是在定價上有優勢，不過今次只係平對手$400，相信大家都唔會太過在意於幾百蚊，而是主力睇兩者的規格。 Galaxy A22 5G 及 Redmi Note 10 5G 同是配備 MediaTek 天璣 700 5G 處理器及內建6GB RAM + 128GB ROM，而屏幕上 Galaxy A22 5G 採用較大的6.6吋屏幕，而Redmi Note 10 5G 只有6.5吋。

▼▼▼點擊即睇Samsung A22/Redmi Note 10兩大決勝點！▼▼▼

總結

Galaxy A22 5G 於規格上與 Redmi Note 10 5G 規格大致相同，不過 Galaxy A22 5G 於鏡頭及真三卡卡槽上更為實用，比多$400可以買到品牌價值同實用性，精名的網友應該識揀。

👇👇👇相關圖輯：Redmi Note 10 系列香港版本規格及上市詳情👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

相關圖輯：Samsung/小米/HTC/Redmi最強係邊部？$3000以下行貨5G手機5大盤點▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

延伸閱讀：

小米中階新機 Mi CC 11 曝光

4+2 前後六鏡頭、1 億像素主攝，Honor 50 Pro 開箱玩

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】