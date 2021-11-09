時隔3年，DJI Mavic 3無人機來了。身為御系列的旗艦產品，DJI Mavic 3進行了全面升級，無疑是目前消費級無人機的新標杆。DJI Mavic 3採用了雙鏡頭設計，主攝為4/3畫幅的哈蘇鏡頭L2D-20c，原生12.8檔動態範圍，長焦鏡頭能實現28倍混合變焦。DJI Mavic 3能夠拍攝5.1K 50P和4K 120P規格的影片，具有全方向感知避障系統，支持單電池最高46分鐘續航，15公里1080P 60fps圖傳能力，配備了兼容PD協議的GaN（氮化鎵）快充、安全槳葉和全新多功能收納包。怎麼樣，這提升足夠驚喜吧。



為什麼是4/3畫幅的哈蘇主攝相機？其實傳感器就是M4/3畫幅大小，但是鏡頭是大疆與哈蘇聯合全新研發設計的，與市面上M4/3畫幅鏡頭有很大差異。鏡頭不僅可以完美適配M4/3畫幅傳感器，滿足畫質和分辨率的要求，而且尺寸、重量和功耗又可以滿足無人機的使用需求。

在銷售方面，DJI Mavic 3共有三個版本，DJI Mavic 3基礎版、DJI Mavic 3暢飛套裝和DJI Mavic 3 CINE（大師套裝）。這一次的DJI Mavic 3無人機與御系列旗下的Air和Mini兩大陣營有非常明顯的區分，DJI Mavic 3就是針對專業航拍用户和頂級發燒航拍玩家而推出的，Air和Mini陣營則是針對不同級別和預算的航拍愛好者和入門用户而推出的。

什麼是DJI Mavic 3 CINE（大師套裝），這個版本的無人機在DJI Mavic 3所有性能功能的基礎上，增加了內置1TB SSD硬盤，支持5.1K 蘋果ProRes 422 HQ影片規格，同時配備了更專業的DJI RC Pro遙控器、10Gbps 高速數據線、更全的ND濾鏡套裝等等，也就是適配於更專業的影片團隊和工作室，甚至可以用於專業電影級別畫面的記錄。

這一次，我們拿到了DJI Mavic 3暢飛套裝，接着我們就開始評測和解析的內容，一起來看看DJI Mavic 3的實際表現和提升有多少。

DJI Mavic 3外觀有何變化？

首先，我們還是先從DJI Mavic 3的外觀部分開始說起。

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相比DJI Mavic 2來說，DJI Mavic 3的摺疊方式和整體造型並沒有大改動，但是細節設計之處確實有了非常多的變化。其中一個最重要的變化收益就是DJI Mavic 3的風阻比前一代降低了35%，這是巨大的改變，因此可以對於續航的提升有了至關重要的作用。

接着我們來說外觀部分最大的變化之處，就是DJI Mavic 3無人機的相機（鏡頭）部分。這是大疆消費級無人機中首次採用的雙鏡頭模式，主攝採用4/3畫幅2000萬像素CMOS傳感器設計，等效焦距24mm，光圈範圍F2.8-F11，能夠實現最高5.1K 50P和4K 120P規格影片的錄製，原生12.8檔動態範圍，支持哈蘇自然色彩解決方案（HNCS），支持10bit D-Log。

另外一枚長焦鏡頭則是採用了1/2吋1200萬像素CMOS傳感器設計，支持28倍混合變焦，等效焦距162mm，並具備探索模式（後面介紹），採用的是潛望式設計。

這一次拍攝部件、影片性能以及其他性能的全面升級，必然帶來的就是更大的發熱量。因此，DJI Mavic 3的散熱系統也進行了升級，可以看到機身的上方的前、後和機身的兩側都設計了大量的進氣口和散熱片，可以有效的進行散熱工作。另外，DJI Mavic 3的機身底部有大量的散熱板，也可以進行有效的散熱，因此大家不用擔心長時間拍攝造成過熱影響拍攝的問題。

DJI Mavic 3的安全槳葉（中關村在線授權使用）

這一次，DJI Mavic 3的槳葉都有了新的設計，提升為安全槳葉。安全槳葉的末端採用了塑膠材質，因此是軟的。大疆的工作人員透露，他們經過了實驗，使用這個安全槳葉在飛行過程中切割物體，只會留下劃痕，並不會將物體切壞。之前產品的普通槳葉由於末端也是硬材質，飛行過程中切割物體直接就會切開，造成大損傷。但是筆者建議，雖然是安全槳葉，也不要自己去做有危害的行為。

DJI Mavic 3的卡槽和接口設計在電池的上方，有保護罩。DJI Mavic 3依然是採用了USB-C接口，支持TF卡（Micro SD卡）。

DJI Mavic 3暢飛套裝中配備了三塊電池、一個充電管家以及一個GaN（氮化鎵）快充充電器。這一次的電池為5000mAh、77Wh的容量，電壓是15.4V，因此才可以提供最長46分鐘的續航能力，最遠30公里的續航里程。另外，這一次DJI Mavic 3配備了GaN（氮化鎵）快充充電器，功率為65W，兼容PD協議，除了可以為DJI Mavic 3充電之外，還可以給家裏的筆記本電腦、相機等設備充電。

46分鐘的續航能力有什麼意義呢？以往大疆無人機一般為31分鐘的最長續航時間，我們假設能夠飛滿31分鐘，那麼拍攝中起飛、構圖和調整至少需要10分鐘時間，返航也需要大約6分鐘時間，實際可以拍攝的時間只有15分鐘。現在的46分鐘最長飛行時間，同樣的方式算下來的實際拍攝時間能夠達到30分鐘，極大程度的保證我們擁有更多的拍攝時間。

這一次DJI Mavic 3設計了全新的保護罩，擁有更加優秀的收納效果。保護罩不僅可以保護相機（鏡頭）的部分，因此相機部分也不需要單獨的罩子了，還可以起到前後槳葉的保護和收納的作用。實際上，如果我們出門不攜帶DJI Mavic 3的多功能收納包，我們可以直接將安裝好保護罩的DJI Mavic 3放在任意的包中攜帶。保護罩設計的嚴絲合縫，因此對於無人機本身的保護和收納能力非常強。

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DJI Mavic 3的保護罩上也有精巧的小設計，打開和鎖上保護罩所用的提手帶有磁吸功能。我們打開時只需要一拉就可以解開捆帶，取下保護罩；安裝的時候也是，按照位置安裝好保護罩之後，將捆帶拉到鎖釦上，然後提手就會自動通過磁吸方式吸附好。這樣的設計就是為了單獨攜帶DJI Mavic 3時，不會因為晃動或者摩擦讓提手輕易散開，因此具有更好的避免誤傷的作用。

DJI Mavic 3基礎版和暢飛套裝採用的是RC-N1遙控器，與DJI Mini 2、DJI Air 2S是同款產品。不過DJI Mavic 3的圖傳系統進行了升級，是目前大疆消費級無人機中最新一代的圖傳系統，DJI OcuSync 3.0+（簡稱DJI O3+）。DJI O3+可以支持最遠15公里的圖傳距離，並且傳輸的畫面達到1080P 60fps，也就是更清晰的同時更加流暢。

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不同的是，DJI Mavic 3 CINE（大師套裝）採用了不同配備的遙控器，型號為DJI RC Pro，可以看到這個遙控器自帶屏幕，比6.7吋的iPhone 13 Pro Max屏幕更大，因此可以帶來更震撼的視覺觀看體驗。畢竟DJI Mavic 3 CINE（大師套裝）提供的是更專業的拍攝能力，以及服務於更專業的用户，因此有更專業的遙控器配備也在情理之中。

此外，相信大家一定遇到過無人機飛到樓宇、山的背面，然後突然失聯的情況，點對點的圖傳無法克服這些遮擋。為此，大疆針對DJI Mavic 3開發了外置的DJI Cellular圖傳模塊，利用4G網絡，保證圖傳連接的穩定性。在信號複雜的環境下，DJI Mavic 3所搭載的DJI O3+圖傳和DJI Cellular圖傳可以相互補足，提升圖傳的通訊質量，同時也讓飛行更安全。

除了圖傳系統，這一次DJI Mavic 3的定位系統也進行了升級。相比Mavic 2，DJI Mavic 3採用了大疆自主研發算法大幅優化的GNSS系統。這套系統開機搜星更快，即使在惡劣的定位環境下使用，DJI Mavic 3也可以進行開機秒飛的操作。由於相對定位精度的提升，DJI Mavic 3在進行長曝光和延時拍攝的時候也會更加穩定，不容易產生位移，可以進一步提高創作的成功率。

DJI Mavic 3的暢飛套裝中也附贈了濾鏡套裝，包括ND4/8/16/32，ND濾鏡也就是減光鏡，對於我們在光線強烈環境下拍攝，或者是需要慢速快門效果拍攝時都可以提供很好的輔助。這裏單獨介紹一下，DJI Mavic 3 CINE（大師套裝）附贈的濾鏡套裝更豐富，包括ND4/8/16/32/64/128/256/512。

身為大疆御系列無人機的旗艦，DJI Mavic 3的收納包都有了全新的設計，這一次不僅可以作為單肩包來攜帶DJI Mavic 3暢飛套裝或者DJI Mavic 3 CINE（大師套裝），這個收納包還可以打開變形成一個雙肩包。變形成雙肩包之後，下方依然是收納DJI Mavic 3套裝的位置，而上方多出來了超過一倍的空間來放置其它物品，比如一台筆記本電腦和一些相機、鏡頭等拍攝器材。因此，這個多功能收納包其實還可以作為旅行揹包或者日常通勤的揹包使用，空間非常大而且結構合理，這樣我們也就不用單獨去買第三方的無人機專用揹包了。

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4/3畫幅傳感器的畫質表現

接下來就是最重要的部分，也是DJI Mavic 3升級最大的部分--畫質。這一次DJI Mavic 3的主攝升級到了4/3畫幅CMOS傳感器、2000萬像素、鏡頭等效24mm焦段，光圈範圍是F2.8-F11。在影片方面，DJI Mavic 3支持5.1K 50P和4K 120P的影片規格，支持原生12.8檔動態範圍，支持哈蘇自然色彩解決方案（HNCS），支持大疆10bit D-Log色彩模式。

DJI Mavic 3的畫質提升非常明顯。從上一代的1吋傳感器提升到4/3畫幅傳感器，對於畫面動態範圍、解析力和色彩的提升改善非常明顯。現在不論是逆光、順光拍攝，DJI Mavic 3都可以呈現真實準確的曝光，讓畫面有足夠的觀賞性。在低光環境下，大尺寸傳感器可以帶來更有效的噪點抑制能力，帶來更加純淨的畫面。

5.1K和4K規格的影片分辨率足夠，可以帶來豐富完整的細節保留，同時呈現優秀的鋭度。色彩方面，得益於哈蘇自然色彩解決方案（HNCS），我們直出的影片畫面就擁有很優秀的色彩表現，如果搭配大疆10bit D-Log色彩模式，通過後期之後可以獲得更加出色的效果。即便是進行專業影片的航拍視角拍攝，DJI Mavic 3依然可以輕鬆勝任。

另外，不得不提到的就是對焦，這一次DJI Mavic 3的對焦能力也非常優秀，不論是不同場景轉換後的切換還是人為的控制，這一次Mavic 3的對焦表現也像是在使用相機一樣。這樣用户可以更放心的將對焦交給DJI Mavic 3來完成，自己可以關注更重要的部分。

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照片的部分，DJI Mavic 3的提升也非常明顯，畢竟傳感器的尺寸大了，自然拍攝的效果就會更優秀。看到DJI Mavic 3的照片，就像是我們在觀看M4/3畫幅微單相機拍攝的照片一樣，2000萬像素帶來清晰完整的細節保留，畫面的鋭度和其它方面的畫質表現、色彩表現也很出色。DJI Mavic 3可以拍攝RAW格式照片，體積接近JPG照片的3倍，寬容度表現很出色，為用户後期提供了強大的保障。

看完主攝，我們接着來看看長焦鏡頭。長焦鏡頭採用了1/2吋1200萬像素的CMOS傳感器設計，能夠實現28倍混合變焦，達到等效162mm的焦段，適合取景和創意拍攝。要說明一下，長焦鏡頭不支持哈蘇自然色彩解決方案（HNCS）。因為無人機是上帝視角，就像是查看地圖一樣，我們總想要去放大某些部分來看的更清晰，因此在DJI Mavic 3上才有了這個長焦鏡頭的設計。

DJI Mavic 3的長焦鏡頭表現也很出色，不僅是我們可以通過變焦看到更遠的細節，同時使用長焦鏡頭拍攝時，DJI Mavic 3依然提供了非常優秀的穩定性表現。這一點充分說明大疆在無人機飛行控制、抗風能力以及相機穩定器等方面都有優厚的技術沉澱。

大疆給DJI Mavic 3上的這一支長焦鏡頭的定位為探索模式，其實它的主要工作並不是用來拍攝影片，而是方便用户提前規劃航線、提前取景提升拍攝效率，而用户可以用它來輔助拍攝一些長焦鏡頭的影片和進行創意拍攝，讓我們的成片可以有更多樣化的素材。

全新的全向避障系統表現如何

看完了畫質的部分，我們來看看這一次DJI Mavic 3的全新避障能力。DJI Mavic 3將避障升級為全向無死角的避障系統，也就是上、下、前、後、左、右這些方向全部都有避障的能力，對於用户來說，這是巨大的提升。在使用很多拍攝功能的時候，無人機可以擁有更強大的避障能力，同時避障路徑規劃更聰明，極大程度的降低炸機的可能性。

在避障系統中，通過照片可以看到DJI Mavic 3設計了前、後、下三個方向一共6個魚眼相機，也就是視覺傳感器，魚眼相機的視角是185度，因此可以覆蓋非常大的可視面積。另外無人機的頂部也有兩個廣角相機（視覺傳感器），下方還有補光燈和ToF測距傳感器。這種設計就可以保障每一個方向同時有兩個視覺傳感器在進行避障工作的處理，讓避障的能力得到更大的提升。

不過這裏還要說明一下，在航拍過程中，要小心電線、小樹枝等非常細小的物體，因為在避障視覺傳感器工作的時候，尤其是在高速運動過程中，這些細小的物體不容易被發現和識別。因此筆者建議大家不要在電線、小樹枝十分密集的區域來使用DJI Mavic 3進行航拍，容易出現危害無人機的風險。

隨着全向避障系統而來的，還有APAS 5.0系統。APAS 5.0系統算法的提升，可以幫助DJI Mavic 3更加快速、更加順暢的規避航向上的障礙物，不論是前飛、側飛還是向後飛，都可以進行順暢的避障操作。

我們只進行向前飛行的操作，然後DJI Mavic 3自行進行避障，並且還能夠實時顯示無人機和上下障礙物的距離數值。APAS 5.0系統的算法的確讓無人機在避障的時候更聰明，可以更順暢的規劃出更合理的規避路線。這樣我們在航拍體驗過程中，可以減少自己去規避障礙的操作，DJI Mavic 3自己來就行。

智能跟隨5.0讓跟拍更聰明

正式因為有了全向無死角的避障能力，同時還擁有APAS 5.0系統，因此DJI Mavic 3的跟隨拍攝的能力也得到提升。這一次，DJI Mavic 3為用户帶來了智能跟隨5.0。以往的智能跟隨系統，只有雲台相機在跟隨主體，會出現主體丟失的現象。智能跟隨5.0進行了全面的升級，不僅雲台相機在捕捉拍攝跟隨主體，機身上的視覺傳感器也可以在拍攝跟隨主體「出畫」的情況下繼續跟隨，實現更好的跟隨效果。有了這個能力，我們在進行汽車、自行車、跑步、摩托艇等運動狀態下的跟拍，就可以充分的讓DJI Mavic 3自己去完成，拍攝者可以更加省心省事。

另外還有一點，DJI Mavic 3的智能跟隨5.0採用了三維跟隨的設計，翻譯過來就是跟隨的準確性有大幅提升。以往在使用智能跟隨系統拍攝時，會出現以下情況，比如跟隨拍攝過程中，主體和其它同類物體交叉之後，無人機可能會繼續跟隨其它同類物體，出現識別失誤。現在不同了，不僅三維跟隨能力可以幫助無人機更好的識別和追蹤主體，而且無人機給不同目標標記ID識別，這樣即使主體和同類物體交叉之後也不會追蹤混亂。

高級智能返航更省時省電

不僅避障、跟隨更加全面、智能，這一次的返航也進行了充分升級。DJI Mavic 3擁有高級智能返航能力，這樣可以讓返航更加省時、省電，為拍攝者留下更多的拍攝時長。以往大疆無人機返航時先要提升到預設返航高度，然後按照直線返航，再下降，遇到更高的障礙物還要繼續爬升，按原路徑繼續返航。經常出現費時費電的情況，因此操作者必須提前預留出足夠的電量給返航操作。

現在不同了，在正常飛行中，DJI視覺處理引擎會對周圍環境進行實時掃描，並且建立出三維環境地圖，在觸發DJI Mavic 3返航時，無人機可以自己找到一條最安全、高效的飛行路徑，同時飛機還可以實時測量當時環境的風速情況，並根據風速和返航路徑，實時計算返航所需的電池電量，在保證安全的情況下，更晚的觸發返航動作，儘可能延長用户的飛行拍攝時間。

DJI Mavic 3前視的感知距離從前一代的20米提升到了200米，可以使無人機更早的進行路徑的動態調整，因此在返航時，DJI Mavic 3可以在樓宇中進行穿行，用最少的電量安全返航。

DJI Mavic 3的返航非常聰明。它遇到障礙物不再只是簡單的爬升然後越過，而是可以聰明的選擇繞過障礙物，節省大量的時間和電量。而且整個返航路徑的規劃都非常出色，可以根據環境來選擇一條最優的路徑返航。有了這個能力，我們可以更放心的讓無人機更多的電量用在拍攝中，這對於拍攝者來說意義非常大。

此外，DJI Mavic 3還支持一些非常優秀的無人機自動航拍功能，比如大師鏡頭、一鍵短片，還有傳輸方面的手機快傳。這些功能主要幫助新手用户能夠通過無人機自己完成一些精彩的運鏡和拍攝，並且輸出精彩的成片，提升新手的航拍質量。

影像至上 DJI Mavic 3是一台空中相機

相比上一代，DJI Mavic 3進行了全面性、大幅度的升級，同時也是目前旗艦級無人機產品的新標杆，不枉我們等待了三年的時間。這一次DJI Mavic 3的口號就是「影像至上」，從升級的力度也可以看到，相機部分是重中之重，充分扣題。

全面提升之後，DJI Mavic 3是一個更好用、更強大的生產力工具，筆者給它的定義是一台「空中相機」。DJI Mavic 3達到4/3畫幅的規格，已經和市面上的微單相機具備相同水準，影片規格的提升、動態範圍的提升、哈蘇自然色彩解決方案（HNCS）和大疆D-Log的配置，就好像我們將相機飛到空中拍攝一樣，能夠達到相同的影片水平。現在使用DJI Mavic 3，可以讓所有用户獲得專業級別的畫面表現，也能夠讓用户直觀的感受到影片能力的提升。

除了拍的更好，DJI Mavic 3這一次還做到了飛不炸、飛得久、回得來和圖不斷幾個用户最關心的點。有了全向避障、APAS 5.0系統，結合智能跟隨5.0，可以讓DJI Mavic 3更聰明而且更安全，讓用户更放心的專注在拍攝和畫面上。有了強大的續航能力，可以讓DJI Mavic 3飛的更久，讓真正在空中拍攝的時間變得更長。有了高級智能返航能力，讓DJI Mavic 3更聰明的返航回來，節省大量的時間和電量。有了DJI O3+圖傳系統，如果再輔助上DJI Cellular圖傳模塊，讓圖傳更穩定，讓用户更安心。

正式因為這些提升，可以讓用户充分感受到大疆在DJI Mavic 3上傾注的心血，讓用户看到大疆花了三年時間交出來的滿意答卷。DJI Mavic 3也將幫助更多用户拍攝出更專業的航拍影片，讓用户體驗航拍樂趣的新高度。期待已久的DJI Mavic 3來了，你準備好入手了嗎？

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】