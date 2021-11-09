Amazon遊戲買2送1大減價，鬼滅之刃、FIFA22、COD、FARCAY 6、NBA2K22等新作特價兼免運直送香港！就在Black Friday之前，Amazon搶先將遊戲大劈價，限時買3送1，而且剛推出的新作都有得，而且更免運費直送香港，機迷們千萬不要錯過。



就在Black Friday前，Amazon限時推出買Games優惠，如剛推出的《Call of Duty Vanguard》、《Just Dance 2022》、《Guardians of the Galaxy》、《FIFA 22》、《FARCRY 6》及《鬼滅之刃》等都有，減埋折扣新game平均都只是三百元左右，而且只需要買超過49.9美元，就包免費直送香港，非常易買。

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Amazon大量新遊戲減價

大家只需在專頁內遊戲精選遊戲，或在遊戲介紹頁面內標明「Saving Get 3 for the price of 2」便可，將遊戲放入購物籃後便會自動計算折扣，非常簡單。就好似今次記者選擇了PS5《Call of Duty Vanguard》 x 2及PS5《FIFA 22》，連直送香港只需約$1100，平均每一隻只需要$360，仲要直送香港上門，非常抵買。

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Amazon限時優惠，買3送1，機迷們快出手購買吧。（Amazon）

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