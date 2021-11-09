手機品牌Apple自iPhone12之後，便不再隨機附贈原廠的有線耳機，並推出藍牙耳機AirPods作為替代，近年來無線耳機也開始蔚為風潮，幾乎人手一副。不過，有網友分享，入手AirPods後，才驚覺有線耳機的「超神功能」，讓他瞬間後悔、覺得自己多花冤枉錢。



現在才發現它的好！蘋果有線耳機有哪些功能？

一名網友在臉書社團《我們都是蘋果人！iPhone/Mac討論區》發文，分享自己最近買了AirPods，但翻到以前的Apple有線耳機，意外發現中間的凹槽按鍵不但能調節音量，有暫停、播放功能；還可以利用快速按兩下、三下的方式，播放下一首歌或是讓音樂從頭播放。

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大批網友齊後悔：幹嘛買Airpods？

意外發掘這些超實用的功能，讓原PO不禁後悔直呼「兩者價格差十幾倍，那我買Airpods幹嘛」，同時也引起許多「後知後覺」的網友共鳴，無奈表示太晚發現有線耳機的美好了，甚至出現「支持連署iPhone14開始回歸給耳機」的呼聲，「來不及，已經換了AirPods，原本想有線耳機太麻煩，沒想到功能這麼多」、「那這樣我幹嘛買藍牙耳機啦，整個浪費錢啦」。

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