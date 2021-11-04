Amazon Black Friday 2021｜SSD/Oral B/Marshall　18款產品超抵

Black Friday 2021搶先優惠合集，精選Amazon 18款值得入手產品｜距離美國Black Friday還有些時間，不少網店已經開始搶先推出Black Friday優惠，當中香港人最熟悉及易購的Amazon亦推出了大量優惠。今次就先為大家精選18款值得入手的電子產品，當中大部份更免費直送香港府上，抵上加抵。



Amazon最近舉行Early Black Friday deal優惠，更有不少免運費直送香港（埋單49.9美金以上）非常抵買。今次記者精選多款值得入手的手機、電子產品等，不要錯過今次優惠。另外，少部份產品不能直送香港，需要使用集運才可，下文亦會有所教學。

Amazon搶先推出Early Black Friday deal，不少產品已大幅劈價，非常抵買。（Amazon截圖）

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今次Amazon推出的Early Black Friday deal包括不少電子產品，包括電腦儲存SSD、HDD、電動牙刷、平板電腦、耳機、藍牙喇叭，甚至不少手機款式。當中記者就覺得Moto Razr 5G摺屏手機、WD 14TB外置HDD、Oral B iO系列電動牙刷、Marshall喇叭比香港市價賣平得多，都算幾抵買，而且大部份都包免運費直送香港，非常方便。

👇👇記者精選18款Amazon Black Friday超抵買電子產品👇👇

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另外，如果一些貨品不能直送香港，就只可選擇集運服務，他們將貨品由外國合併寄送到香港，以下以集運平台Buyandship為例，講解集運送到香港的流程。



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