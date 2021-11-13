2021 平價 5G 手機｜5G 網絡不覺已經在香港推出超過一年時間，想要體驗更高層次的流動網絡，亦不再是旗艦機的專利。

單是在 2021 年推出的智能手機中，已經有十數部＄3000 或以下買到的機種加入了 5G 連線能力、處理能力當然亦比上年度的更上一層樓，《香港01》科技玩物記者就在以下為大家精選了當中的 10 部。



新晉處理器造就平價 5G 手機

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2021 年推出的 5G 手機機種，除了價錢有整體向下調整的趨勢，在平價價位買得到的機種在處理效能上亦有明顯提升。

箇中原因在於市場可以選擇的處理器廠商除了傳統稱霸的 Qualcomm 之外，過去兩年崛起的 MediaTek 亦有不少性價比甚高的出品，其出產的 Dimensity 系列處理器於平價 5G 機種的硬件規格列表中出現的頻率相當高（以下推介的 10 部平價機種，採用 Dimensity 處理器的就佔了 5 部），間接令 5G 手機的性價比有所上調。

在 2020 年仍然會被當成旗艦機重要賣點之一的 5G 連線能力，現在已經成為了中階機種、甚示是部份入門階機種的眾多功能之一了（蔡浩騰 攝）

盤點 2021 十大平價 5G 智能手機

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今次為大家揀出的 10 部 5G 平價智能手機，全部都是其官方售價或目前市場售價屬於＄3000 或以下，最低價僅千多元就可以買到；而值得留意的是，今年並不止小米系機種有平價 5G 機選擇，就連傳統大牌子如 Sony、Samsung 等等都有機種可以選擇👇👇👇

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