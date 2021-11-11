用慣電腦的朋友可能會產生一種疑問，即無論打開誰家的Windows電腦，第一drive永遠是C drive，那A drive和B drive到哪兒去了呢？



實際上，早期PC還真有A drive與B drive，而這一切的演變都要從微軟DOS操作系統說起。

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早在20世紀70年代末和80年代初，IBM個人電腦價格還高不可攀，其中尤以當時昂貴的硬碟價格讓PC難以走入尋常百姓家。

因此，帶有磁碟的電腦憑藉低廉價格逐漸開拓出市場。 後來，IBM選擇微軟DOS成為PC操作系統，逐漸成為市場主流。

當時微軟DOS操作系統預設的A drive，就是留給磁碟機用的。而5.25吋磁碟在微軟DOS操作系統時代，憑藉不斷下跌的價格主導了磁碟市場，隨着PC對儲存空間需求量不斷加大，配置雙磁碟也逐漸增加成為市場主流，因此A drive和B drive都留給了磁碟機。

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直到1982年，微軟統一了3.5吋磁碟標準，由於3.5吋磁碟容量是5.25吋的數倍，體積卻更小。 隨着3.5吋磁碟的出現，雙磁碟機的分佈也逐漸變成了5.25吋+3.5吋。同時科技的進步，硬碟價格也逐漸下滑，成為PC主要存儲設備，有鑑於A drive和B drive都給了磁碟機，所以從MS-DOS 5.0開始，系統強制將主硬碟主要磁盤分割命名為C drive，後來一直到Window系統出現後仍保留這個慣例。

日後，不管是光碟機、各種移動硬碟、USB設備、或是各種規格的儲存卡都只能使用D drive之後順序。但是磁碟機也無法滿足數碼時代對大容量儲存空間的需求，逐漸讓位以閃存為主要媒介的各種儲存裝置。

雖然5.25吋或3.5吋磁碟都已停產多時，但是當初命名的慣例卻延留下來，所以今天的PC上早已不見A drive和B drive蹤影，C drive已經是Windows操作系統中默認的硬碟區。

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