華為 HUAWEI nova 9 香港上市｜雖然一直身於被美國制裁的陰霾之下，華為仍然未有放棄推出新的智能手機產品，今日（11月11日）又宣布將在香港推出一部擁有不俗規格及設計的中階 4G 機種 HUAWEI nova 9，以較平價錢爭取年尾的市場份額。



HUAWEI nova 9 前後曲面機身、設計具高階味道

華為旗下的 nova 系列向來主打年青、美形路線，但今次 nova 9 的設計卻帶有華為往年 Mate 系、P 系機種的感覺，尤其它所使用的前後曲面玻璃機身讓 nova 9 的外型更加有旗艦級的水平。

今次 nova 9 一共推出兩種顏色，其中亮黑色（右）為最普通低調的鏡面處理，而主打的 9 號色（左）則採用了帶有幻彩紋的藍紫色磨沙玻璃，不論是手感還是觀感都要高上一班。（蔡浩騰 攝）

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中國市場外首部可升 Harmony OS 2

由於目前華為仍然未能獲得 Google 授權使用 Android 系統，故 nova 9 出廠時會內置華為「自家研發」的 Harmony OS，亦是香港市場首部預載 Harmony OS 上市的手機機種；另在 11 月 15 日，香港版本 nova 9 的用戶更可以升級至 Harmony OS 2 的測試版，為中國市場以外首部獲得如此安排的手機。

而升級至 Harmony OS 2 之後，華為就強調 nova 9 的用戶可以率先試用幾個功能，的確在 iOS 與 Android 方面都鮮有機種做到。👇👇👇

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nova 9 高階鏡頭拍攝試相

機背上有四鏡頭模組，分別有 5000 萬像素主鏡頭、800 萬像素廣角鏡頭以及 200 萬像素的微距鏡以及景深鏡頭（蔡浩騰 攝）

雖然 nova 9 的定位傾向中階，但華為於 nova 9 上配置的 5000 萬像素主鏡頭卻並非等閒貨色，而是過去兩年於 Mate 及 P 系列機種之上常見到的 RYYB 高階鏡頭，再配合華為自家的 XD Fusion 影像處理引擎，nova 9 的拍攝輸出質素在同定位機中算是相當上乘，以下幾張試相已經可以大概讓我們感受到此鏡頭的威力。👇👇👇

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HUAWEI nova 9 速試後評：定位定價合理、但叫座力仍然一般

華為這兩年的確相當努力地在缺乏 Android 支援的前提下走出屬於自己的市場定位，而對比 Mate 及 P 系列的旗艦機種，今次的 nova 9 作為中階機所帶出的形象就更為鮮明 － 證明華為仍然有能力於軟硬件有限制的情況下做出表現不俗的機種，其定價落在＄3,988 亦讓用家更有動力去嘗試一個獨立於 Android 的新系統。

然而有些事實我們還是需要強調，nova 9 所用的處理器為定位中階的 Qualcomm Snapdragon 778G，同時在連線支援上最多也只能用到 4G，在＄3000 以下已經可以隨手買到一部 5G 中階機的今日，即使有靚相機、新系統版本的加持，nova 9 的吸引力仍只能算是一般。

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綜觀近年手機出品，智能手機的平均電量已達到 4000mAh 以上，更不時有 6000mAh 的手機面世，而這批大電機種，絕大部份在處理器選材方面都會以中低階為主，以求在續航力上盡量滿足用戶需求，尤其是大打平價牌的小米更是產量眾多。

小米旗下子品牌 POCO 出品的 POCO M3 可謂這一方面的表表者，6000mAh 電池只需要＄949 起就買得到，算是續航力至上的用戶必考慮的選擇（圖 POCO）

以下繼續為大家帶來其他 9 部近一年大電之餘性價比不俗的機種，而除了小米出品，Samsung 與及其他品牌顯然也對這一板塊的用戶群甚感興趣，甚至有 7000mAh 的大電機種在市場出現👇👇👇

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