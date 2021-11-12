雙11 剛剛過去，在各大品牌和網店「要錢唔要貨」式的優惠活動下，應該不少人都受不了劈價的誘惑，網購一大籮產品回家，不過方便背後其實隱藏不少中伏位。近日就有網友分享在淘寶買電視的的體驗，本來滿心期待開箱 85 吋大電視，竟沒想到收到的是縮水版？



縮水電視

這名網民在 Facebook 群組「淘寶開心Share」開 post 指，在淘寶買了一部聲稱是 85 吋的電視，但收貨開箱時用尺一度，發現尺寸根本沒有 85 吋。從網民上傳的圖片可以看到，包裝上明顯寫上「85'' LEDTV」，正常理解就是電視螢幕達 85 吋。發生貨不對辦後，事主向賣家查詢當中有什麼出錯。

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沒想到，賣家的回答竟是：「85吋不是代表85吋，內文（淘寶產品介紹頁）有尺寸表的。」，這名網民見到這個回覆當然難以接受，因此要求換一部真真正正的 85 吋電視，而賣家同意後要求事主自行把現貨寄回內地，但其實要把電器寄上內地有一定難度，如運費太過高昂，所以事主換到機的可能或不大。

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此「85 吋」不是彼 85 吋？

事主開 post 初是「打橫」度電視的長度，而有其他網友叫事主「打斜度」才是真正的尺吋，即量度電視螢幕的對角線長度，這也是市面上主要用來表示螢幕尺寸的方法。不過，事主再量度對角線長度後，發現只有70吋（連包裝），與 85 吋仍相差一大離距離。

參考淘寶賣家的歐標尺寸表，「85''」的長是 148 cm，其實與事主「打橫」量度的長相若，因此估計賣家並非寄錯貨品，而是兩者對電視尺寸的量度單位理解不同，導致今次的情況。

也有另一位網民分享，曾發生差不多的情況，淘寶 50 吋電視，但來到的只有 42 吋，所以如要在內地買電視﹑螢幕等產品，就要多加留意量度單位和準則，到底是用厘米﹑英寸﹑市寸哪一種。

資料來源：Facebook＠淘寶開心Share

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