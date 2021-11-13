DJI Action 2運動相機評測　革命性改變縮小尺寸　擁有3大自由度

DJI Osmo Action運動相機相信大家很熟悉了，現在第二代產品來了，命名為DJI Action 2。DJI Action 2相比前代有了革命性的改變，它尺寸和重量縮小很多，並採用了磁吸加卡扣式結構設計，和其它模塊、配件可以通過磁吸加卡扣連接，使用和佩戴極其方便，同時十分牢固。產品具有最高4K 120P的視頻規格、155度的超廣角視角、地平線增穩能力、10米主相機防水能力，可以充分滿足用户使用需求。



DJI Action 2具有兩個版本設計，分別為主相機+前屏模塊版本和主相機+續航模塊版本，它們的售價分別為4299元和3449元。說實話這個價格非常良心，單論價格就比競品更值得購買。我們拿到的是DJI Action 2主相機+前屏模塊版本，同時也單獨有一個續航模塊。接着，我們就為大家帶來DJI Action 2的測試和介紹，看看它的畫質、功能性、穩定性和新連接方式的表現如何。

外觀巨大變化，主相機裸機10米防水

DJI Action 2的外觀有了巨大的變化，與上一代Osmo Action和競品GoPro的外觀都有了較大的差異。DJI Action 2的主相機機身尺寸縮減的非常明顯，已經和一塊智能手錶的大小基本無異，主相機的重量為56克，攜帶出去尤其是在拍攝過程中基本上不會感受到重量。

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雖然DJI Action 2機身的尺寸急劇縮減，但是用料卻非常紮實，做工也非常精細。DJI Action 2採用全鋁合金的機身設計，同時主相機本身擁有裸機10米防水能力，因此我們日常拍攝的時候，不需要藉助防水殼就可以在水邊和水中進行拍攝，一些涉水項目比如皮划艇、衝浪、游泳也不需要防水殼，直接使用主相機即可拍攝。

這裏要聲明一下，DJI Action 2的主相機擁有裸機10米防水能力，但是前屏模塊和續航模塊並沒有直接的防水能力，如果需要進行涉水項目拍攝，請搭配防水殼使用。

DJI Action 2的主相機設計非常簡潔，除了鏡頭、屏幕和磁吸觸點，周身只有一個按鍵，長按控制開機關機，短按控制錄製和停止，快速雙擊切換拍攝模式。DJI Action 2的屏幕是一塊1.76吋的可觸摸彩色OLED屏幕，支持350ppi和446×424的顯示分辨率。屏幕的顯示效果很出色，而且觸摸的體驗性、系統的操作邏輯都很簡單，同時會有清晰的提示，即便是沒用過大疆運動相機的新手也可以快速上手適應操作。

DJI Action 2能夠實現快速開機、快速錄製，我們如果遇到緊急拍攝的情況，只需要長按主相機上的按鍵，就可以實現開機錄製的快速執行，甚至屏幕剛剛亮起就已經開始了錄製。相比手機或者其它運動相機產品，DJI Action 2的快速開機錄製非常有用，緊急情況下絕對有效。

磁吸+卡扣的革命性連接新形式

接着，我們來介紹一下DJI Action 2的革命性升級部分，就是磁吸+卡扣式的連接方式。DJI Action 2分為主相機、前屏模塊（或者續航模塊）、相關配件三個主要部分，三個部分之間的連接就是通過這個磁吸+卡扣的方式進行。

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兩種模塊和DJI Action 2主相機之間的連接很簡單，因為是磁吸+卡扣式的連接，所以基本上模塊和主相機靠近之後，就會自己吸附並且卡緊卡扣，也不需要我們用力。而且這個磁吸和卡扣的連接方式非常穩固，根據大疆的介紹，這種連接方式是經過千萬次可靠性實驗得到的最優解決方案。

模塊與主相機只要靠近就可以自己吸附卡緊連接，不需要用戶用力（中關村在線授權使用）

前屏模塊的屏幕與主相機的相同，均採用了廣色域的OLED觸控屏幕設計，連接好之後，用户在使用過程中兩個屏幕可以同時顯示，不論是觀看或者操作哪一塊屏幕都可以，自拍或者拍攝都更加輕鬆。另外，用户還可以體驗到四陣列麥克風收音的優勢。

連接十分牢固，無需擔心鬆動脫落（中關村在線授權使用）

看完GIF圖片，是不是覺得這個連接方式很簡單很輕鬆，同時又十分牢固。即便是我們用力的甩，可以看到DJI Action 2和模塊之間的連接沒有絲毫鬆動甚至是晃動的跡象，因此我們在日常拍攝的時候可以非常放心的使用。

上面提到過，DJI Action 2的主相機設計非常簡潔，因為USB-C接口和TF卡槽均設計在前屏模塊（或者續航模塊）上。DJI Action 2的主相機內置了22.4GB的存儲空間，應對一般的拍攝肯定夠用了，如果需要搭配TF卡來存儲，就需要連接前屏模塊（或者續航模塊）使用，菜單中有存儲的選項可以選擇是主相機內存存儲或者TF卡存儲。

另外，如果需要將數據導出或者USB-C口充電，就需要將主相機連接前屏模塊（或者續航模塊），也就是主相機和模塊之間的觸點不僅可以供電，也可以傳輸數據。主相機內置電池，可以支持70分鐘的續航能力，前屏模塊和續航模塊同樣擁有內置電池，加在一起能夠支持160分鐘和180分鐘的續航能力。

DJI Action 2的畫質表現出色

看到這裏，相信大家最關心的肯定是DJI Action 2的畫質表現。DJI Action 2採用了1/1.7吋CMOS傳感器設計，已經非常接近一吋，因此畫質的表現也非常接近1吋傳感器的水準。

DJI Action 2的畫質非常出色，對於捕捉運動場景來說，完全夠用。目前國內很多大型的真人秀節目都在使用Osmo Action作為運動場景的拍攝主力器材，而現在DJI Action 2的畫質再升級，因此目前的畫質表現可以充分滿足大眾的觀看標準。可以看到不論是光線充足的環境還是暗光環境，DJI Action 2的表現都可圈可點，畫面細節完整清晰，色彩的還原也很準確。鏡頭的抗眩光表現也很出色，基本上不會影響用户的觀看感受。

DJI Action 2的傳感器像素為1200萬，因此可以記錄1200萬像素的照片，照片最大分辨率為4000×3000，拍攝照片的時候可以選擇16:9比例或者4:3比例，支持RAW格式和JPG格式。可以看到，DJI Action 2的照片畫質也非常出色，和目前高端手機拍攝的照片效果近似。照片的色彩還原準確，同時記錄的細節很完整，並且畫面的鋭度表現也很出色。畢竟DJI Action 2的主力功能並不是拍照，但是有如此的拍照效果，我們日常户外體驗過程中也可以記錄一些精彩的照片。

支持4K 120P，可拍攝高分辨率升格視頻

DJI Action 2支持最高4K 120P的視頻規格（中關村在線授權使用）

DJI Action 2支持最高4K 120P的視頻錄製規格，對於很多有需求的用户或者拍攝高速運動場景的用户來說，非常實用。這裏提醒大家，4K 120P的視頻規格非常高，因此錄製一段時間以後，DJI Action 2會有發熱現象，這是正常的。即使使用專業攝像機錄製這個規格的視頻，也有明顯的發熱問題。

4K 120P視頻慢放5倍後轉成GIF（中關村在線授權使用）

4K 120P視頻規格的意義就是後期的時候可以進行升格（慢放）處理。上面這個GIF是我們使用DJI Action 2拍攝的4K 120P視頻，然後通過後期軟件慢放5倍速之後轉成GIF圖片為大家呈現的。可以看到即使轉換成GIF圖片，畫面中的細節依然非常清晰，畢竟是4K分辨率的視頻。120P的規格在慢放5倍速之後，仍然有很高的流暢性，水花、水滴清晰完整、細節明顯。有了這樣的拍攝能力，對於有需求的用户來說DJI Action 2的使用用途會更加廣泛。

155°超廣角，畸變控制非常優秀

DJI Action 2的鏡頭具有155°的超廣視角，很多用户最擔心的就是畸變問題。接下來，我們來看看DJI Action 2內置的幾個視角切換選項的實際表現和畸變控制的效果。

DJI Action 2的鏡頭中設計有定製的非球面鏡，能夠有效的控制畸變，也就是說我們日常不論是視頻模式還是照片模式，可以選擇「標準（畸變校正）」，這個視角下的畸變控制效果非常好，拍攝的畫面符合大眾的審美。另外，如果需要體驗155°超廣角，可以選擇「超廣角」視角，這個視角可以收納的景色非常豐富。

DJI Action 2的防抖和地平線增穩

接着，我們來看看DJI Action 2的防抖表現如何。DJI Action 2拍攝過程中支持超強增穩和地平線增穩兩種模式。地平線增穩由於具有特殊的拍攝效果，涉及到畫面的裁切，因此最高支持到2.7K 16:9的視頻拍攝規格，超強增穩支持任意視頻拍攝規格。

先來看看超強增穩模式的防抖表現。DJI Action 2並沒有穩定雲台，因此並不會達到穩定雲台一模一樣的防抖效果，但是DJI Action 2本身的防抖表現已經非常優秀了，在運動相機的分支中，這個表現可圈可點。

我們分別體驗了越野四驅車、快速行走、越野自行車、遊覽小火車四種比較常見的運動模式，可以看到每一種模式下，DJI Action 2的超強增穩表現都很優秀，穩定性表現絕對滿足專業户外運動用户的需求。尤其是越野四驅車和越野自行車的畫面穩定性，我們體驗的路段都是非常顛簸的，DJI Action 2還可以擁有如此的防抖表現，這一點實屬不易。

DJI Action 2的地平線增穩模式（中關村在線授權使用）

接着我們來看看DJI Action 2的特色穩定性功能，地平線增穩（HorizonSteady）。大疆的地平線增穩技術採用了新一代智能防抖算法，能夠自主檢測機身各個方向的抖動並進行有效抵消，並對水平方向的任意轉動進行補償，在劇烈顛簸或旋轉等運動場景下，始終保持畫面水平穩定。

地平線增穩不僅僅擁有很好的防抖表現，同時不論拍攝者和DJI Action 2如何側傾和角度偏移，都會始終讓地平線保持水平。

在地平線增穩模式下，我們乘坐過山車時不論如何側傾，畫面中的地平線（包括城堡等建築）都始終保持水平。在超強增穩（非地平線增穩）模式下，我們乘坐過山車進行側傾的時候，視頻畫面中的地平線（包括城堡等建築）也會跟隨着側傾。地平線增穩是近兩年來最新、最流行的穩定性模式，也帶給我們完全不同的運動畫面感受。

DJI Action 2的延時功能體驗

在大疆的影像類、穩定器類產品中，還有兩個功能是非常好用且用户非常喜愛的，它們就是延時和運動延時。接着我們來看看DJI Action 2延時和運動延時效果表現如何。

這一次，為了更方便初學者進行靜態延時的拍攝，DJI Action 2還在靜態延時菜單中增加了一些預設的場景化的拍攝模式，包括「遊人如織」、「雲捲雲舒」、「日出日落」和「自定義」。前三種模式用户根據環境直接選擇就可以拍攝，所有設置都是預設好的，這樣初學者拍攝的時候就可以更加輕鬆，擁有更好的使用體驗性。

DJI Action 2的延時和運動延時視頻效果都非常出色。不論光線的明暗，DJI Action 2所記錄的延時視頻效果都很出色，因此我們在户外的時候，不僅可以使用DJI Action 2記錄精彩的運動畫面，還可以使用DJI Action 2記錄精彩的延時畫面。尤其是運動延時功能，可以讓用户在運動過程中記錄下延時視頻，這既要擁有出色的防抖能力，同時還要擁有優秀的畫質表現，因此更能夠體現出DJI Action 2的優勢。

DJI Mimo APP內置「一鍵剪輯」功能

使用DJI Action 2不僅有專業人士和發燒玩家，還有很多新手用户。對於新手用户來說，DJI Action 2不僅可以記錄視頻和照片，它所使用的DJI Mimo APP還可以幫助大家完成後期剪輯的工作，也就是「一鍵剪輯」功能。對於新手來說，可能後期剪輯這種高專業度的工作自己是很難完成的，但是有了手機APP中「一鍵剪輯」功能的輔助，完成一段優秀的視頻作品，還是很輕鬆的。

DJI Mimo APP內置的「一鍵剪輯」功能性非常強大，用户選擇素材之後，APP會為用户隨機生成一個模板，用户可以在模板中編輯視頻和音頻，也可以實現裁切、添加濾鏡、調色、選擇片尾等操作。一頓操作之後，用户就可以及時的保存視頻或者分享。

「一鍵剪輯」功能的界面非常簡潔，所有選項都很清晰，用户可以一目瞭然的找到自己需要的操作。功能支持實時畫面預覽和相機控制，可以自動剪輯和快速傳輸，讓拍攝、剪輯和分享一氣呵成。如果是選擇自動剪輯，那麼系統會自動為你挑選和剪輯精華片段，配樂與轉場也統統搞定。這樣你的視頻再分享到朋友圈、小紅書或者抖音上的時候，就會更有看點，獲得更好的效果。

DJI Action 2的多樣化便攜配件

由於DJI Action 2的全新磁吸+卡扣式設計，便於用户直接進行拆裝的操作，因此它可以結合多樣化的配件。接着，我們一起來看看DJI Action 2的一些全新配件。

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1、磁吸掛件

DJI Action 2與磁吸掛件之間的連接方式只有磁吸，沒有卡扣。連接方式非常簡單，就像是GIF圖顯示的這樣，拿下來步驟相反即可。如果你怕掛在胸前會造成磁吸掛件擺動，可以將磁吸掛件的底板放在衣服裏面，DJI Action 2吸在衣服外面，這樣固定的效果會更好。使用磁吸掛件之後，可以獲得胸前的第一人稱視角畫面，同時解放雙手，讓拍攝的體驗更出色。

DJI Action 2如何連接磁吸掛件（中關村在線授權使用）

2、磁吸轉接件

磁吸球頭轉接件下方有標準螺口設計，可以連接市面上的標準快裝板和腳架，使用非常方便，同時還可以進行任意方向的旋轉和最大接近90度彎曲。比如可以專業圖中這個大疆藍牙延長杆，延長杆上的藍牙模塊也可以操控DJI Action 2。DJI Action 2與磁吸球頭轉接件之間是通過磁吸+卡扣的方式連接。

DJI Action 2連接磁吸球頭轉接件（中關村在線授權使用）

DJI Action 2的磁吸轉接件與Osmo Action等運動相機的保護殼接口通用，可以連接運動相機專用的老設備，比如腕帶、頭帶、胸帶、吸盤等等。DJI Action 2與磁吸轉接件之間的連接方式也是磁吸+卡扣式。

另外，大疆還專門推出了納米膠底座搭配磁吸球頭轉接件設計，可以將DJI Action 2固定於車頂、車窗等不同角度的物體表面，解鎖更多新奇有趣的拍攝機位。這個納米膠底座是可以重複使用的，只要清洗乾淨就可以再次使用了。

3、磁吸頭帶

頭帶視角也是很經典的拍攝視角，DJI Action 2可以通過磁吸的方式直接吸附到頭帶上進行拍攝。大疆的新頭帶產品採用了雙側固定的方式，固定方式是魔術粘，因此不需要以往頭頂的那條固定帶子，使用中不會弄亂髮型。

4、適配的防水殼

針對DJI Action 2+前屏模塊或者DJI Action 2+續航模塊的組合，大疆推出了新的防水殼。防水殼可以同時讓用户觀看到DJI Action 2主相機和前屏模塊兩個屏幕的顯示，同時可以搭配浮漂手柄來進行水下的拍攝工作。由於前屏模塊和續航模塊不支持防水，因此需要搭配防水殼來使用。有了防水殼之後，DJI Action 2可以實現60米防水能力，可以進行深潛拍攝。

5、麥克風：DJI Mic

DJI Mic是與DJI Aciton 2一同發布的全新產品，也是大疆首款雙通道無線麥克風系統。DJI Mic擁有緊湊輕巧、性能強大的特質，由一個雙通道接收器和兩個發射器組成，可實現長達200米的無線收音距離。

DJI Mic採用背夾式設計，擁有磁吸配件，可輕鬆固定在衣服上使用。也能夠藉助熱靴轉接板安裝於熱靴/冷靴上，也就是說可以兼容在其它視頻拍攝設備上使用。DJI Mic支持雙通道錄音，可實現遠達250米的無線收音距離，接收器配備OLED觸摸屏、發射器自帶8GB存儲。

DJI Mic發射器的續航時間可達5.5小時， 接收器的續航時間可達5小時。配合充電盒使用之後，發射器和接收器的續航時間最高均可達15小時。DJI Mic搭配DJI Action 2、主流手機、相機設備等使用時，都可以為用户帶來非常出色的音頻收錄體驗，讓創作者的視頻聲音更加完美。

為什麼推薦你買DJI Action 2？

DJI Action 2有着與傳統運動相機完全不同的形態，它本身只有56克，隨時可以裝在兜裏或者包裏帶出門去拍攝。磁吸+卡扣式的方式讓DJI Action 2能夠擁有更便捷的連接能力，切換配件之間也更加簡單靈動，可以滿足用户採用更多視角去拍攝，同時也可以適應更多的拍攝場景。

DJI Action 2擁有三個自由，空間自由、連接自由和表達自由，這也是運動相機應該具備的三個特徵。

DJI Action 2足夠小，因此它能夠適應更多、更苛刻的拍攝環境。它可以放置在更特殊的位置上，它的存在感更低，它可以更好的掛（吸）在身上。我們在出行的時候，也是因為DJI Action 2足夠小，因此攜帶更輕鬆，更不佔空間，這就是空間自由。

磁吸+卡扣的全新連接方式，讓DJI Action 2與配件之間的切換變得特別輕鬆簡單。比如我們自駕的時候，來到一個騎行勝地，取下越野自行車，將DJI Action 2從吸盤上取下來，掛在胸前或者頭上，解放雙手的同時，直接錄製我們的騎行視頻。整個過程都不需要進行復雜的拆卸和連接操作，這就是連接自由。

DJI Action 2擁有1/1.7吋的CMOS傳感器，支持最高4K 120P的視頻規格，擁有HorizonSteady地平線增穩模式、155°超廣視角、主相機10米防水，賣點和功能豐富強悍。不論是賽車、騎行、游泳、旅行，想拍就拍，拿出來就拍，甚至可以按下快門立即捕捉畫面，這就是表達自由。

最重要的是，DJI Action 2的價格優勢很明顯，兩個版本價格分別為3449元和4299元，這個價格在運動相機市場中很有優勢。單看價格，就可以預測到DJI Action 2將會成為運動相機市場中的新晉「網紅」。

綜合考慮到DJI Action 2的全新形態、連接方式，以及性能、功能賣點，再加上價位，筆者認為不論是升級還是選擇人生的第一款運動相機，DJI Action 2肯定是排在第一位。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】