麥當勞的Mirror鏡仔卡最近加推團照閃卡，在網上交易平台carousell一度有人開價2000元炒賣。最近有網民發現，其實只要用一部iPhone，就拆開包裝前，查看包裝內是否閃卡，《香港01》數碼生活記者實測，該「古老」方法確實可行。



竟可以穿透包裝睇到麥當勞鏡仔卡款式。（窮家有道 - 窮一生 fb圖片）

麥記最後一星期送出的4款鏡仔卡，當中團隊照更是閃卡👇👇

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該方法是由Facebook專頁「窮家有道 - 窮一生」最先介紹，工具只需要2部iPhone、鏡仔卡、以及黑暗的環境，越黑越好。至於炒到4位數字的閃卡，由於紙張用料厚，只要照下去沒透光，就是閃卡。

工具只需要2部iPhone、鏡仔卡、以及夠黑的環境。

即睇透視鏡仔卡秘技步驟👇 👇 👇

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