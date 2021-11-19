Black Friday Sony PS Store 優惠｜11 月 26 日是美國感恩節後第一個星期五，亦是歐美商戶慣常舉行大減價活動的「黑色星期五」（ Black Friday）。近年不少香港商家加入於這段期間推減價優惠，例如 Sony 的 PlayStation 網上商店，由即日起就推出了多款遊戲的減價優惠，即使是嶄新大作遊戲都一樣有減！



PlayStation Plus 會藉 67 折

今次 PS Store 的 Black Friday 優惠由即日起至 11 月 29 日期間推出，折扣一如既往相當吸引，PS4／PS5 的玩家們除了要把握機會買平價的數位版遊戲之外， 在同時推出的 PS Plus 會藉更是「必課」之選，事關其折扣達到 67 折，亦即只需要＄205 就可以加簽一年 PS Plus 的會藉，享用 PlayStation Network 的連線功能以及每月送贈的免費遊戲。

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PlayStation 遊戲大作激減、最低 2 折起

在今次的 Black Friday 優惠中不乏 PS4、PS5 的遊戲減價優惠，而綜觀近百款的減價遊戲當中，不少都是推出不足數月的大作，當中包括《Back4Blood》、《Far Cry 6》、《Diablo II 獄火重生》等等，減價幅度多達 20～30％，以新 Game 而言算是減得不少，如果想要折扣更多的話，一些推出有一定時日的遊戲甚至減至 2 折。

以下我們就為大家精選了是次在 Black Friday 優惠活動中有減價的 20 款佳作，如果有興趣的話，也不妨到 PS Store 網頁上自行「尋寶」。👇👇👇

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Black Friday 2021搶先優惠合集，精選Amazon 18款值得入手產品｜距離美國Black Friday還有些時間，不少網店已經開始搶先推出Black Friday優惠，當中香港人最熟悉及易購的Amazon亦推出了大量優惠。今次就先為大家精選18款值得入手的電子產品，當中大部份更免費直送香港府上，抵上加抵。

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