全球最常用密碼Top 200、手機網絡安全｜在全球均有用戶、VPN服務業知名品牌「NordVPN」旗下的免費密碼管理工具NordPass，最近公布了2021年全球最常用密碼排行榜。現今網路時代，不論睇片、購物、打機或是支付帳單等，越來越多生活相關服務都能經網上完成；亦因此網路安全及個人密碼亦更顯重要。看看自己有沒有在用這些容易被破解的密碼，以及Google建議改密碼方法。



是次統計由知名VPN品牌「NordVPN」旗下的密碼管理工具「NordPass」製作

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「123456」使用超過1億次 黑客不需1秒即可破解

「NordVPN」旗下免費密碼管理工具NordPass最近公布2021年全球最常用密碼排行榜。頭10幾位幾乎全部是順序連續數字，如頭三名分別為「123456」、「123456789」和「12345」，其中「123456」的使用次數更是超過1億次。這些排列簡單的密碼安全性差，黑客不足一秒即可破解。其餘上榜密碼包括「password」、「000000」，以及按鍵盤文字位置排列的「qwerty」等。

睇10大最常用密碼有無同自己撞：

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這些數據來自已外泄的密碼資料庫，總容量高達4TB。頗有趣的是在中國地區除了純數字之外，由普通話拼音組成的密碼亦受歡迎，如「woaini」（我愛你）排第6位、「wodima123」（我滴媽123）排第21位；另外還有「woaiwojia」（我愛我家）、「buzhidao」（不知道）等上榜。

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雖然NordPass沒有特別為香港地區製作常用密碼排行榜，但相信結果和全球名單相約。值得一提是Google早前委託了市場研究機構YouGov調查網絡安全及密碼使用習慣，並在10月底公佈結果，發現多達54%受訪港人表示自己或身邊人的個人資料曾被外洩，94%受訪者稱其密碼使用習慣欠佳，包括曾分享或重用密碼，使密碼組合過於簡單等。

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Google建議用家建設密碼時最少要有8個字元，而且不要使用連續順序的數字或英文字等簡單組合。同時也應盡量使用兩步認証（2FA）功能（如有提兵），以及定期進行安全設定檢查。

NordPass完整調整結果連結

Pokemon晶燦鑽石／明亮珍珠攻略｜玩前要知7點 存檔連動精靈入手



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