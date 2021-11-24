iPhone 13系列勁保值！貶值率創歷代新低　比iPhone 12低近一半

據SellCell的最新報告，今年 iPhone 13 的折舊率是 iPhone 12 的一半。不僅如此，iPhone 13 在發布兩個月後的貶值率也是歷代 iPhone 當中最低的，貶值幅度僅 25.5%；而iPhone 12上市後不久的貶值率就超過了這一數值。



研究稱，原因之一是整個行業晶片短缺，由於消費者很難在較短時間內拿到新的iPhone，因此它們的價格一直居高不下，甚至出現不同程度的加價銷售（如 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max ）。

iPhone 13 在發布兩個月後的貶值率也是歷代 iPhone 當中最低的，貶值幅度僅 25.5%（SellCell圖片）

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與之前的機型相比，iPhone 13 自發布以來的前兩個月保值率最高；這不僅對 Apple 來說是個好消息，對那些在新品發布後第一批拿到手機的用户來說也是個好消息。那麼，你的iPhone 13是什麼時候拿到的呢？是加價還是以原價或優惠價格購買的？不妨在評論裏留言與大家探討。

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