iPhone 14終於轉用USB-C？Apple忍痛放棄Lightning全因3大考慮

對於蘋果來說，在iPhone上使用USB-C接口並不難，重點是看蘋果是否願意這樣做，畢竟iPad系列產品已經開始全面專向了USB-C接口。近日，有消息稱，蘋果可能會在iPhone 14上使用USB-C接口，至於傳聞知否成真現在還不清楚，但對於蘋果來說，如果iPhone改用USB-C接口的話，將放棄將近十億元配件銷售的營收。



通過自家獨立的接口和標準審核，蘋果每年以此來賺錢幾十億美元的利潤，但是如果放棄了這個標準，那意味着就是自斷財路，這樣的魄力在庫克領導下的蘋果，短期應該很難看到。

▼▼▼Apple忍痛放棄Lightning全因3大考慮？▼▼▼

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按照之前消息人士的說法，蘋果公司正在考慮為下一款iPhone推出USB-C接口，更具體的消息則是該接口將出現在Pro機型上。這樣的調整主要有三點：

1、Lightning接口自2012年以來就一直在用，它使用的是USB 2.0的傳輸速度，支持4K視頻拍攝後，需要更快的傳輸；

2、蘋果希望避免未來因不包含USB-C等通用連接器而導致的法律問題。 美國政府和歐盟都在推動在所有設備中使用USB-C端口，並準備對任何不遵守該標準的科技公司處以罰款；

3、如果iPhone切換到USB-C接口，並且所有智能手機都只有一種類型的充電接口，那肯定會對環境保護有所幫助。

▼▼▼早前曝光的的iPhone 14設計▼▼▼

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