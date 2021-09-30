蘋果iPhone 13系列手機發布了，熱鬧非凡，網上鋪天蓋地的報道介紹這款手機，筆者就不重複了。不得不說，蘋果又推出了一款很成功的、營銷口碑很好的iPhone手機。但是身為Android死忠黨的筆者，華為、OPPO、VIVO、小米這些品牌不香嗎？今天，我們就來更大家分享一下，絕對不買蘋果iPhone 13系列手機的5個理由。



1、蘋果完全不需要外觀設計團隊

不得不說，蘋果最成功的iPhone手機外觀，也是筆者最喜歡的iPhone手機外觀，是iPhone 4S。這些年，蘋果歷代手機的外觀設計真的幾乎沒有什麼改變。來到iPhone 12系列之後，甚至外觀開始往回走，恢復了類似iPhone 4S的設計。這一次的iPhone 13也不例外，一看就是蘋果的祖傳外觀設計。

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照這麼來看，沒準再過幾代iPhone發布之後，就會恢復到iPhone X的外觀設計了。如此反覆，既節省了給外觀設計團隊的開銷，也可以讓消費者感覺蘋果iPhone手機的外觀並不是一成不變。多聰明啊~

2、這個鏡頭像素是開玩笑嗎

1億像素的手機已經不止一款，4000萬像素級別的手機更是品類豐富。反觀iPhone 13手機，祖傳的1200萬像素鏡頭又來了。當年iPhone 4S搭載的800萬鏡頭，震驚了手機界。iPhone 6S系列的1200萬像素已經開始不佔優勢，沒想到的是，至今仍然沒有變化。

不得不承認，蘋果已經將1200萬像素的拍照系統壓榨到了極限，只是像素的表現確實不夠用。手機的傳感器太小了，畫質很普通，如果細節記錄的不夠優秀，那麼整體畫質的表現也就更普通了。筆者的建議是，比如直接使用4800萬像素的傳感器，然後每一張照片都是四合一，合成1200萬像素，這樣照片的質量會有所提升。

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3、沒有USB-C接口，出門需要單獨帶線

接口的部分，蘋果的祖傳手藝又來了，iPhone 13系列手機依舊採用Lightning接口（雷電接口）。目前不論是Android陣營的手機、各類電腦、各種電子設備，接口都是非常統一的USB-C接口。USB-C接口的數據帶寬足夠大、充電效率足夠高，因此才能夠成為目前幾乎統一電子產品的接口類型。

蘋果的iPhone系列手機，一直到今天依然在使用Lightning接口，有一些跟不上時代了。蘋果自家的MacBook電腦、iPad Pro系列平板電腦都已經用上了USB-C接口，並且深受用户喜愛，手機也應該換了。對於用户來說，每次出門需要攜帶Lightning數據線、USB-C數據線很是麻煩，如果統一接口，出行只需要一根線就足夠了。

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4、戴口罩無法面容解鎖

接下來就是個體驗性的問題，蘋果iPhone 13依然沒有加入指紋解鎖功能。蘋果從iPhone X開始，將指紋解鎖更換為面容解鎖，用户歡呼聲一片，的確更先進更好用更安全了。疫情來了之後，我們被迫長期戴着口罩度日、出行，面容解鎖變成了雞肋功能。戴着口罩我們無法解鎖iPhone、無法面容支付，非常不方便。

為此，蘋果則在自家的Apple Watch上增加了聯動功能，面容解鎖不能識別的時候，如果用户佩戴着Apple Watch 3以及更高的系列，就可以解鎖手機，但是我們還需要為了戴口罩解鎖，多花3000元或者更高的價格去買Apple Watch，蘋果真會賺錢。更糟糕的是，即使佩戴了Apple Watch，依然無法使用面容支付，每一次掃碼付款都很麻煩。

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5、買手機的錢太貴了

最後，我們回歸到價格上。憑良心說，除了少數的明星和富豪級別的用户，身為普通用户的我們，你一個月的工資，能直接買得起iPhone 13手機嗎？

現在蘋果iPhone 手機的價格太昂貴，而且是世界第一貴，超越三星、華為等知名品牌的旗艦手機產品，除了三星、小米等品牌的摺疊手機可以與iPhone的手機匹敵，其他手機的價格實在是相差太多，買蘋果iPhone 13 Pro Max最高版本需要13599元的價格。

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