vivo/榮耀/iPhone頂級手機影相實測　誰才是夜景「防手震」皇者？

作為一名手機評測編輯，日常少不了各種「拍拍拍」，也會發現各種各樣的拍攝問題，有一些比較常見，比如夜景拍攝時，照片/視頻往往會很「糊」，這個問題相信大家都有遇到過。



眾所周知，夜景拍攝是很考驗手機影像能力的，成像的好與壞關係到手機軟件、硬件的方方面面，但如果出現夜景拍攝模糊不清楚的問題，大多數情況下還是與 「手震」脱不了關係。

所以現在的智能手機大多都是支持防震的，尤其是光學防震。一般來說，支持光學防震的手機在拍攝過程中有着更好的使用體驗，拍攝效果自然也更好。為了幫助大家更直觀感受光學防震的優勢，筆者這裏找來了iPhone 13 Pro、vivo X70 Pro+和榮耀Magic3至臻版三款旗艦手機，通過夜景樣張對比，相信會帶給大家一個清晰認識。

1. 主攝

我們先來看第一組照片，可以看到，儘管這組照片是在夜晚拍攝的，但四周商店林立，燈火通明，光線還是很不錯的。對於三台旗艦來說，這樣的場景顯然沒有帶來太大挑戰，畫面亮度很高，細節保留十分完整，天空也很澄澈，幾乎看不到噪點，從視覺觀感而言，三台旗艦都保持了不錯水準。

當然，如果仔細看還是可以看出一些差別的，比如vivo X70 Pro+的色調要偏暖，燈光和牆面都有些發紅。iPhone 13 Pro和榮耀Magic3 至臻版畫面色調比較接近，偏冷一些。而在對高光的抑制上，iPhone 13 Pro燈光有輕微溢出，vivo X70 Pro+要好很多。

正常來說，當周圍環境比較暗時，我們需要通過調慢快門來獲得更多進光，然而大多數手機都自帶夜景模式，並不需要用户自行去調整參數。但大家拍夜景時也注意到，在夜景模式下，手機成像往往需要更長的曝光時間，這其實是為了獲取更多進光量，有了這一步後，夜景照片才會變得明亮清晰。

夜景模式下拍攝會有幾秒的曝光時間（中關村在線授權使用）

這就出現了一個問題，曝光時間越長，我們手持手機的時間也就越長，過程中有一點點手震，照片都有可能出現模糊的情況。這一點在千元機上體驗會很明顯，而到了高端旗艦這一級別，我們會發現夜景成片率會有很大的提升，比較重要的一點原因就在於防震性能的提升。

我們再來看另一組樣張，可以發現這次拍攝地點周圍的光線並不理想，但成片效果並不差，就很好展現了這個級別手機應有的夜景拍攝素質。

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2. 長焦

正如我們此前說的，夜景質量的高低關係到手機軟硬件等多個方面，比如夜景算法、相機傳感器等等，當然也包括相機防震方式。vivo X70 Pro+、iPhone 13 Pro、榮耀Magic3至臻版均支持光學防震，而且值得一提的是，除了主攝外，三款旗艦還將防震配置延伸到了其他鏡頭上，比如長焦端。

下面我們來看一組長焦樣張：

在這組長焦樣張中，我們會發現vivo X70 Pro+在暗部細節部分的表現要更好一些，畫面整體也更明亮，夜景更清晰。另外，由於三款手機在長焦端都採用了OIS防震技術，所以即便在高倍拍攝中也保持了較為穩定的成像素質。

而在更高倍數下，光學防震的作用也被進一步放大。當我們使用10X甚至更高焦段拍攝時，取景框的震動已經變得十分明顯。此時，如果長焦端有OIS防震支持，夜景拍攝的成功率也更高。總體來看，在10倍變焦之下，三款手機也開始呈現出不一樣的觀感，vivo X70 Pro+依舊錶現最好，廣告logo標誌和英文字母都很清晰，iPhone 13 Pro有高光溢出，字體邊緣開始變模糊。榮耀Magic3至臻版在色彩方面則呈現出了另一種變化，對比vivo X70 Pro+和iPhone 13 Pro要更淡一些。

無論如何，在長焦模式下，三款手機的表現都值得肯定，這與OIS防震顯然有很大關係。要知道，光學防震成本不低，因此絕大部分手機是不支持的，而部分影像旗艦也僅僅會在主攝上採用，至於其他副攝，礙於成本限制，通常不會搭載。到了頂級旗艦層次，少了成本掣肘，副攝也開始覆蓋光學防震技術，這也是為什麼高端影像旗艦無論主攝還是副攝都會有更好成像表現的原因之一。

3. 超廣角

在這一代vivo X70 Pro+上，vivo將自家的微雲台防震技術應用到了超廣角鏡頭上，「微雲台」的光學防震結構彌補了傳統光學防震只能上下左右平面運動的侷限性，在防震震能力上，理論上要比傳統光學防震強很多。

微雲台防震（中關村在線授權使用）

當然，iPhone 13 Pro的傳感器位移技術也不差，同樣可以帶來出色的防震體驗。榮耀Magic3至臻版的超廣角雖然不支持防震，但因為是主攝級鏡頭，還擁有6400萬像素，規格上無可挑剔。

（中關村在線授權使用）

這是三款手機超廣角鏡頭拍攝的夜景照片，均展現了旗艦級的夜景水準。不過細節上，vivo X70 Pro+和榮耀Magic3至臻版畫面暗處細節更多，展現了不錯的寬容度。同時在對高光的控制上，也保持了和主攝一致的水準。iPhone 13 Pro在細節表現上稍遜色一些，高光依舊有溢出，但整體觀感不錯，色彩也很準確。

4. 視頻拍攝

一般來說，防震技術的優勢不單單隻表現在夜景照片拍攝方面，它更大的用處其實在視頻拍攝上。畢竟照片的曝光再長也遠不及視頻，換句話說，手機防震好不好，拍拍視頻就能知曉個大概。

vivo X70 Pro+視頻拍攝（中關村在線授權使用）

iPhone 13 Pro視頻拍攝（中關村在線授權使用）

榮耀Magic3 至臻版視頻拍攝（中關村在線授權使用）

從三款手機的視頻表現來看，整體差距並不明顯，這是因為主攝均支持OIS防震的緣故，並不會出現模糊不清的情況，這一點還是十分不錯的。

自從這兩年一些短視頻平台爆火，讓不少用户都開始以視頻的形式來記錄自己的生活。以前提及防震，大家可能會想到專業相機、手持雲台，但現在手機也能達到不錯的防震效果，所以當我們想要拍視頻時，拿出手機隨手也能拍幾段不錯的素材，這無疑才是手機支持光學防震的重大意義所在。

最後有話說：

在眾多影像技術中，光學防震無疑是最受大家歡迎的，有了光學防震，那麼快門的速度就可以提高很多，就可以儘量減少因為我們手震造成的畫面模糊。

相比普通手機，影像旗艦對於光學防震的追求從來都是不遺餘力的。比如榮耀Magic3至臻版除了主攝支持OIS光學防震外，64MP潛望式長焦同樣支持；iPhone 13 Pro三款鏡頭則均支持傳感器位移防震技術，vivo X70 Pro+則更厲害，這是業界第一台四攝全焦段均有防震覆蓋的影像旗艦，除了超廣角鏡頭擁有微雲台防震之外，其他三顆攝像頭均支持OIS光學防震，無論你使用哪顆攝像頭拍攝，都能獲得清晰且穩定的畫面。

總之，如果你是一個熱衷拍照/拍視頻的人，那麼採用防震技術的高端旗艦，無疑是最合適的選擇。正如上面三款旗艦一樣，幾乎代表了當下手機影像的最高水準，如果大家感興趣，都很值得推薦。當然，如果追求防震效果最大化，拯救我們的「多動症」，那麼vivo X70 Pro+無疑是最值得選擇的。

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