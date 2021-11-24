華為/vivo/OnePlus三大旗艦手機攝影評測　影像品牌合作有料到？

隨着2021年年底的到來，各大手機廠商的年度旗艦手機目前均已發布。在這些旗艦手機當中，聯合知名影像品牌打造的vivo X70 Pro+、OnePlus 9 Pro、華為P50 Pro三款影像旗艦機型無疑吸引了很多消費者的目光。同時也令不少人感到好奇，這些與知名影像品牌合作打造的影像手機在拍照體驗上的表現是否相比於其它手機有着顯著的提升，三部手機間的實際成像表現又有何不同。面對這些問題，下面不妨通過實拍試相對比來探究一下。



標配大底主攝 三款旗艦影像配置介紹

vivo X70 Pro+：蔡司光學設計

在進行實拍試相對比之前，先來為大家介紹一下這三部手機的後置鏡頭模組參數以及其特性。vivo X70 Pro+是vivo最新推出的vivo X系列影像旗艦手機，其影像部分與光學大廠蔡司進行了聯合研發，同時通過搭載vivo自研的專業影像晶片V1來增強其計算攝影實力。

vivo X70 Pro+後置鏡頭模組配置：

主攝：5000W像素超大底主攝、OIS光學防抖

超廣角：4800W像素超廣角微雲台主攝、微雲台防抖

中焦：1200W像素專業人像主攝、OIS光學防抖、2倍光學變焦

長焦：800W像素潛望式超遠攝、OIS防抖、5倍光學變焦



計算攝影方面，vivo X70 Pro+在配備了擁有強大ISP算力的高通驍龍888+晶片的同時還搭載了vivo自研的專業影像晶片V1。該晶片是一顆vivo獨家定製的專用晶片，可以起到擴充ISP高速成像算力，釋放主晶片ISP負載的作用，同時服務用户拍照和錄像的需求，進而全面提升vivo X70 Pro+的影像拍攝實力。

與其它旗艦手機不同，vivo在注重影像旗艦手機計算攝影實力的同時也同樣注重其鏡頭光學素質方面的表現。vivo團隊與蔡司團隊根據雙方在光學技術領域上的認知，將手機的鏡頭光學器件進行拆解，從光線第一個到達的保護鏡片，到成像的鏡頭和濾光片，對每一個部件進行優化提升。同時vivo還為vivo X70 Pro+的鏡頭配備了超高透玻璃鏡片，進而實現了高透光率、超低色散、熱穩定強的鏡片光學效果。

👇👇👇相關圖輯：按圖放大看 OnePlus 9 Pro 八大賣點詳細👇👇👇

+ 11

OnePlus 9 Pro：哈蘇自然色彩優化

OnePlus 9 Pro是今年較早面世的一款影像旗艦手機，強大的影像配置和持續的軟件優化改進令其在今年一眾的旗艦手機當中展現出了極為出眾的影像體驗。並且通過與哈蘇的合作，讓OnePlus 9 Pro拍攝在拍攝靜態照片時擁有專業級的色彩表現。

OnePlus 9 Pro後置鏡頭模組配置：

主攝：4800萬像素定製大底主攝、OIS光學防抖

超廣角：5000萬像素超廣角主攝、自由曲面鏡頭

中長焦：800W像素鏡頭、OIS光學防抖、3.3倍光學變焦

黑白鏡頭：200萬像素



作為一款與哈蘇合作的影像手機，OnePlus 9 Pro搭載了OnePlus丨哈蘇 手機影像系統。通過與哈蘇的深入研發合作，OnePlus｜哈蘇手機影像系統擁有一套全局色彩解決方案——哈蘇自然色彩優化，從而可以在OnePlus 9 Pro上實現哈蘇的標誌性色彩表現。

相關圖輯：HUWEI P50 Pro 5大評測重點 攝影體驗再度革新▼▼▼

+ 8

華為P50 Pro：計算光學技術

華為P50 Pro身為一部今年較晚發布的影像旗艦手機，其後置鏡頭模組的設計根據當下用户使用需求進行了重構，並引入了備受關注的計算光學技術。同時和此前的機型一樣，華為P50 Pro也同樣在機身上印有徠卡LOGO並內置徠卡色彩濾鏡。

華為P50 Pro後置鏡頭模組配置：

主攝1：5000W像素原色主攝、OIS光學防抖

主攝2：4000W像素黑白鏡頭

超廣角：1300W像素超廣角鏡頭

中長焦：6400萬像素潛望式長焦鏡頭、OIS光學防抖、3.5倍光學變焦



計算光學技術的引入可以說是華為P50 Pro在影像技術方面的一項創新，在華為P50 Pro上計算光學技術的應用可以對手機的成像效果帶來提升，其通過對鏡頭的光學特性進行測量，然後使用算法來提前預測光路導致的像差損失，進而在成像後期利用算法來還原出理想的鏡頭成像效果。

計算攝影難補光學差距？三款旗艦試相對比

在了解完三款機型在影像配置與技術方面的介紹之後，接下來便正式進入試相對比環節。本次參與對比的試相均為使用三款機型在各自最新系統固件下、同一地點、使用系統原相機、默認開啟AI優化與HDR、直出JPG文件的條件下拍攝。

首先進行對比的三款手機的主攝試相，從整體上看三款機型在整體的色調方面分別有着各自的風格。與vivo X70 Pro+和OnePlus 9 Pro相對較廣的主攝焦段相比，華為P50 Pro的廣角主攝焦段難以在有限的拍攝空間限制下完整地記錄建築的全貌，同時在畫面細節方面三款機型均展現出了出色的成像效果。

+ 1

由於三款手機均採用了大底高像素主攝傳感器，因此下面還進行了主攝高像素模式試相的對比。從試相中能夠看到，vivo X70 Pro+和OnePlus 9 Pro的高像素試相在影調方面與主攝標準試相基本保持了一致性，華為P50 Pro的高像素試相色彩則相比主攝標準試相較暗。此外，三者都帶來了出色的畫面細節記錄能力。

作為三款與知名影像品牌合作的機型，其均內置了三大品牌的色彩解決方案。其中vivo X70 Pro+的蔡司自然色彩模式為手動開啟、OnePlus 9 Pro的哈蘇自然色彩優化為默認自動開啟、華為P50 Pro默認使用徠卡標準模式進行拍攝並可以手動開啟徠卡鮮豔/徠卡柔和模式。下面的對比試相分別為使用vivo X70 Pro+ 蔡司自然色彩模式、OnePlus 9 Pro 默認模式、華為P50 Pro 徠卡鮮豔模式拍攝的試相。

從這組對比試相中可以看出，vivo X70 Pro+ 蔡司自然色彩模式的成像效果更為接近肉眼的真實色彩觀感。華為P50 Pro 徠卡鮮豔模式呈現了明顯的「膠片」風格的色彩觀感，OnePlus 9 Pro則表現出了一種並不濃郁的色彩風格。

在超廣角試相方面，三款機型的整體表現均很不錯，擁有自由曲面鏡頭的OnePlus 9 Pro做到了更好的畫面邊緣畸變控制，vivo X70 Pro+也呈現了優秀的照片中心畫質。

+ 4

在長焦場景對比環節，由於三款手機的焦段設置不同，本環節分別進行了三個手機的各自原生中焦焦段鏡頭試相對比和5X長焦試相對比。從對比中可以看到，無論是中焦畫面還是長焦畫面vivo X70 Pro+均帶來了與主攝一致的色彩風格，實現了不同焦段鏡頭的色彩風格的一致性；華為P50 Pro也憑藉超高的長焦傳感器像素量實現了細節豐富的長焦照片成像效果，即使是在數字變焦焦段下的試相畫面也沒有出現明顯的畫質下降。

通過實拍體驗和試相對比，可以發現在這三款影像旗艦手機當中，vivo X70 Pro+在靜態影像方面的表現更為全面且可以代表目前智能手機在成像畫質方面的頂級水平；OnePlus 9 Pro的超廣角鏡頭帶來了超乎預期的畫質表現，雙主攝的設計能夠為用户在實際拍攝時提供更多的創作空間；華為P50 Pro在一定程度上改變了其過去的影調風格，更加註重於對於真實景物的數字化記錄。

總結

在行業與消費者更加註重手機影像體驗的趨勢下，聯合知名影像品牌已經成為了手機廠商提升主流旗艦機型成像效果以及拍攝體驗的重要方式。

從實拍體驗和試相對比中可以發現，這樣的合作不但能夠帶來手機實際成像質量的提升，同時也能夠將專業相機上優秀的拍攝體驗帶到手機上，提升用户在使用手機進行拍攝時所能夠獲得的樂趣。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】