WhatsApp Sticker／貼圖製作工具｜Meta 旗下通訊軟件 WhatsApp 的 Sticker 貼圖功能不覺已推出 3 年，雖然官方一直沒有阻止第三方製作、匯入貼圖，但就是遲遲未有推出官方貼圖製作工具，添加了製作上的時間。

不過較早前 WhatsApp 終於推出了首組官方工具，用戶可以在 WhatsApp 之內直接自製貼圖，並即時分享予親友。



WhatSapp 新推出的工具可供用家以手上的圖片進行直接編輯／剪裁，成為現成的 WhatsApp Sticker 貼圖並即時分享（圖 WhatsApp 截圖）

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簡單5步自製 WhatsApp Sticker、惟尚有一個限制

今次是 3 年來 WhatsApp 官方首次推出的自製貼圖工具，其使用步驟相當簡單，由挑選圖片、編輯以至傳送之間最快可以在 1 分鐘內完成，而由於是 WhatsApp 的原生工具，在傳送前不需要再進行繁複的匯入程序，使用上更為方便。

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然而此工具目前只支援網頁瀏覽器版本的 WhatsApp，故用戶要製作 Sticker 時就需要「坐定定」找一部電腦進行操作，未能做到完全流動就令人略嫌不足；據 WhatsApp 官方所言，在 12 月時份，亦將為 Windows／Mac 版本的 WhatsApp App 提供相同的 Sticker 製作功能，然而最多人期待的手機用製作工具就暫時未有消息，👉在此之前大家想要用手機製作就只能像往常一樣繼續利用第三方 Apps 了。

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政府較早前預告，由 12 月 9 日起，將會將強制使用《安心出行》App 的處所擴展至 A、B、C、D 所有類別食肆（原先只有 C 及 D 類需要），換言之要出外以堂食方式用膳，未來就必須要用到手機掃描相關的 QR Code，不能再用「寫紙」的方式保留到訪紀錄。

在食肆之外，政府早前已經將政府大樓或辦公室、酒吧、卡拉OK等地方都列為強制使用《安心出行》的處所，若然疫情持續，預料政府將進一步擴大《安心出行》的強制使用範圍，如果之前仍然未學懂使用《安心出行》的話，現在或是了解此 App 功能的最佳時機。👉按此進入看《安心出行》10大應用／功能懶人包