消委會 5G 學生 Plan｜5G 網絡服務才推出年多，電訊市場上已經有相當多不同規格、不同花款的 5G 手機月費計劃供消費者選擇，早前香港消委會就從市面上的主要電訊商搜集了多達 85 個 5G 月費計劃的資料進行比較，資料相當詳細，但如果要以「平價」先決的，當中為學生而設的 5G Plan 絕對是優先考慮之列。



學習、娛樂樣樣都要上網，有時學生對於 5G 網絡的要求可能比出身社會的成人更高，幸好電訊商也有為他們推出月費相對便宜的學生專用 5G Plan(《意外發現的一天》劇照)

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精選 6 大學生專用 5G Plan、最平價平均 10GB 僅＄14

在消委會搜集的 85 個 5G 月費計劃當中，共有 12 個出自 4 間電訊商、不同價位的選擇，其中在數據用量方面最多選擇、數據均價又最便宜的依然是中國移動，其中 100GB 數據方案月費僅＄198，而且在數據量用完之後依然可以保持 5Mbps 的限速上網，算是多個計劃中最為抵用的一個。

csl 的「大專生5G U-Plan娛樂組合」就強調在 5G 網絡之外加上了 Now E 以及 Netflix 兩大影視平台的月費

不過作為面向學生的計劃，單是「平價」又的確未必夠吸引力，有電訊商就為學生專用 5G Plan 加入不同的花款，例如 csl 的「大專生5G U-Plan娛樂組合」就強調在 5G 網絡之外加上了 Now E 以及 Netflix 兩大影視平台的月費，對於愛好娛樂的大專生而言應該有另一重吸引力。

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以下《香港01》編輯就再從 12 個學生專用的 5G Plan 中精選出 6 個方案，其每月月費水平與及數據用量較貼近港人使用習慣，方便大家縮窄選擇範圍👇👇👇

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如何選擇合適的 5G 手機 Plan？

5G 網絡對於香港用家而言，仍然是較新的服務選擇，相信有不少用戶在面對續約、轉台時都會遇到類似的問題，例如：「5G 的應用是否會耗用較多數據量？」／「轉用 5G 時又要選擇何種收費或數據用量的方案？」等等。

而根據消委會咨詢的專家意見，用戶無論是透過 4G 或 5G，若使用相同的應用程式、下載相同的相片、發送相同的電郵，所使用的數據量其實都是一樣。若透過串流平台觀看影片，串流平台有機會因應網速而自動調高影片的解像度，而使用了較多數據，但亦不會因此而出現使用 10 倍 4G 數據量的情況。

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5G 網絡的下載速度理論值可達 1Gbps，但在日常的實際使用，主要分別還是在時延方面會比 4G 少亞半（蔡浩騰 攝）

故用戶揀選 5G 計劃時，使用的數據量可以原有4G計劃數據量的 1 至 2 倍作為預算，相信已足夠用戶的日常使用，未必要選用數據量大的月費計劃。

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