消費券換雪櫃！消委會17款雪櫃評比2021，伊萊克斯、三菱電機、金章、Panasonic等最高評分！最近本港消委會為17款中小型、三門、雙門及單門的雪櫃作出評測，由容量、耗電量、每年電費等作出檢測，而且更提出多個安全使用貼士等，對於打算利用消費券換家電雪櫃的用家作參考。



消費券帶動下，不少人最近都考慮更換家中電器，尤其是炎炎夏日，家中的雪櫃更是升級重點之一。一般家庭相信只可容納較細的三門、雙門或單門雪櫃，最近消委會檢測本地17款中小型雪櫃就相當值得參考。

今次香港消委會實測的品牌款式包括伊萊克斯、三菱電機、金章、Panasonic、惠而浦、東芝、三星、豐澤、日立、Sharp等主流品牌外，亦包括如新朗、金田、White-Westinghouse、Dometic、海信、Summe及Winot這些未必人人認識的牌子。

（林勇攝）

消委會指今次實測的17 款中小型雪櫃，發現冷卻食物的時間可相差逾一倍，表現參差。此外，測試推算出個別中型雙門無霜雪櫃的全年電費，可較一般小型的直冷式雪櫃的電費高逾七成。雖然直冷式雪櫃雖然頗為省電，但要定期溶雪清理，同時亦單門型號的全機保養期可短至一年。

當中雙門無霜雪櫃，儘管推算全年電費較一般小型的直冷式為高，但可選擇能效較佳、尤其是變頻式壓縮機的型號。

👇👇即睇17款中小型雪櫃的消委會評分👇👇

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解說一般無霜及直冷式雪櫃的分別（圖片來源：香港消委會）

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同場加映：消委會藍牙耳機推介｜美國Consumer Reports，早前公布詳細的無線耳機評測報告，全無線TWS耳機／ANC降噪耳筒均有評分，不少款式香港有售，平機亦不一定差，900蚊Sony舊機排名比apple AirPods Pro更高，參考價值極高。



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同場加映：消委會早前評測15款3/4匹冷窗口氣機，當中有兩款各方面都得到高評分，獲消委會推薦。



👇👇消委會評比15款3/4匹窗口冷氣機👇👇

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