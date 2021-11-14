日本TBS電視台的綜藝節目「サタデープラス」，找來 15 款風筒，並由女主播清水麻椰，分快乾性、操作性、護髮性、靜音性、功能性等5大特性評分實測。15 款風筒中，亦有 Dyson﹑Panasonic﹑Aderans 等在香港能買到的品牌，所以測試結果也有一定的參考價值。



【快乾性】

測試非常簡單易明，女主播先直接淋濕頭髮，再用風筒試吹耍多久才乾。15款風筒平均吹乾的時間約 5 分鐘。在「快乾性」獲得第 1 名的是 Dyson 的 Supersonic lonic，女主播形容風好像噴射機一樣吹出來，只花了 2 分 12 秒就吹乾。

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快乾性測試（「サタデープラス」畫面截圖）

【操作性】

測試方法比較主觀，女主播實際用上的重量和手感，以這作為參考，如風筒的形狀和重量是否輕巧，以及鈕扣設計的方便性，都會影響這部分的分數。在「操作性」獲得第 1 名的是 KIMUJO 的 Hair Dryer，只有 363g 重，更可以摺疊起來，方便攜帶夠輕巧，而且 T 字形機身，重心能保持在正中央，360度轉起來都很穩定。

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操作性測試（「サタデープラス」畫面截圖）

【護髮性】

測試方法是女主播吹乾頭髮後，立即梳頭，觀察頭髮的打結情況和光澤，看看會不會吹完後令頭髮變得太過乾燥。在「護髮性」獲得第 1 名的是 I-ne 的 SALONIA TREATMENT MIST DRYER，吹頭是會有霧氣噴出，吹完後髮質會變得順滑。而這些霧氣是專用的護髮液，所以會令頭髮順滑有光澤。

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護髮性測試（「サタデープラス」畫面截圖）

【靜音性】

由節目組工作人員在浴室吹頭，女主播在客廳體驗吹頭的音量，其中有一款的聲音太大，令女主播沒法專心看電視。在「靜音性」獲得第 1 名的是 Panasonic 的 Nano Care「EH-NA0G」，聲音明顯和其他不同，特別安靜，因其專門改良了設計令空氣流通，這就能減少空氣衝撞零件發出噪音。

靜音性測試（「サタデープラス」畫面截圖）

【功能性】

這部份較難直接比拼，因各款風筒都有著不同的主打功能，如無線充電式﹑護膚等。在「功能性」獲得第 1 名的是 Aderans 的 N-LED SONIC KAMIGA，最大特色是可以加裝按摩器，邊吹頭邊按摩頭皮。

功能性測試（「サタデープラス」畫面截圖）

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資料來源：サタデープラス

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