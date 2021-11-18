iPhone換芒、換電不再設限，Apple推出自助維修計劃｜早前才報導外媒懷疑Apple為iPhone 13加入特殊晶片，令用家不能為手機自行更換屏幕，更有機會令FaceID功能失去，得不嘗失。最近Apple就公布將會推出「自助維修計劃」，用家可以由廠方取得維修零件、工具及維修手冊，不再為維修上設限。



Apple早前公布「自助維修計劃」可讓用家獲取Apple原廠零件與工具，用作自行維修裝置。此計劃將率先為iPhone 12及iPhone 13系列推出，下一步更會擴展至M1晶片的 Mac 電腦。首階段將集中於最常需要維修服務的模組，如iPhone屏幕、電池及相機，而其他模組的自助維修將於2022年稍後推出。

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果迷不少心手機爆芒、換電都可以自行解決。（圖片來源：Apple）

一直以來，如果用家沒有為Apple裝置購買AppleCare+的話，如跌爛屏幕、電池老化等，拎回原廠維修價值不菲，如果將裝置拎去沒有Apple認可的維修店鋪維修（或更換原裝零件），更有可能令某些功能不能正常運作。如今Apple開始開放讓第三方自行維修的話，那就不再需要「挨貴」維修費，而且毋需將手機、Mac電腦保存在第三方機構，可保障手機、電腦內的重要個人資料不會外洩。

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早前才有傳Apple於iPhone 13內加入了獨立晶片來監控手機內所有零件，如自行更換手機零件後，有機會令手機某些功能不能再用，如FaceID等。嚴重打擊坊間或先達維修店，用家亦只有被逼拎去Apple維修。

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不過今次「自助維修計劃」公布，Apple明顯想讓用家有多一個維修選擇。自助維修計劃將由2022年初於美國率先展開，並於來年起陸續擴展到其他國家和地區（香港或許都是其中一個地區）。用家可在全球超過5000間Apple授權維修中心 (AASP)上有機會取用到這些零件、工具與維修手冊。

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當iPhone、Mac需要維修時，用家可透過Apple（店內或郵寄）、獨立維修服務供應商等數千個服務地點內，經培訓的技術人員以 Apple 原廠零件進行維修。Apple為確保用家可安全完成維修，將會提供維修手冊參閱。用家更可透過Apple自助維修網上商店，訂購原廠零件與工具。如用家完成維修後，將舊零件交予 Apple 回收，可在未來購買 Apple 產品時享受優惠。

除了美國外，2022年亦會開始將此服務擴展至其他國家，香港或許會是其中一個地方。不過如iPhone早已購入AppleCare+，那還可以「自助維修」嗎？更深入詳情只有等待來年官方公布。

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新商店將提供超過200款獨立零件與工具，可為 iPhone 12 及 iPhone 13 自行維修。