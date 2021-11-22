iPhone、Apple Watch全新專利曝光勁期待！全玻璃外殼科幻感爆棚

據macrumors報道，一份新授予的專利文件顯示，蘋果公司正在研究全玻璃外殼的設備。



這項名為「帶有玻璃外殼的電子設備」的專利於今天早些時候由美國專利商標局授予 Apple。該研究的重點是具有六面玻璃外殼和玻璃外殼的電子設備，這些玻璃外殼一直延伸到設備周圍。

對於iPhone等設備，Apple 的專利涵蓋了如何將觸摸屏顯示器封存在「內部空間內，並將其放置在與六面玻璃外殼每一個側面的至少一部分相鄰的位置。這些顯示器可靈活適應外殼的內部曲線，並可提供額外的觸摸輸入區域。

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該專利解釋了玻璃如何彎曲、錐形和重疊以創建全玻璃外殼，具有容納揚聲器和麥克風等組件的功能。Apple 還表示某些玻璃表面可能具有不同的紋理，以將它們與附近的輸入區域區分開來。

該文件還展示了該設備的軟件如何與全玻璃設計集成，以根據用户握持和定位設備的方式進行動態調整，例如在外部邊緣顯示附加訊息等。

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除了似乎是該專利的主要焦點的 ‌iPhone‌ 之外，該文件還展示了其他設備，如 Apple Watch、圓柱形Mac Pro和 ‌Mac Pro‌ 台式機如何配備全玻璃外殼並利用其內部表面。

長期以來，包括前 Apple 設計師 Jony Ive 在內的一些人一直將具有全玻璃外殼的設備作為蘋果設計的最終「理想」。Apple 的專利申請並未展示該公司的近期計劃，但確實展示了蘋果公司在一些特定研發領域的成果。

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