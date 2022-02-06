iPhone 13 Pro系列型格／新年Wallpaper下載｜最近外國設計師設計了一系列iPhone 13 Pro／13 Pro Max的透視圖wallpaper，而且每款都配以不同的顏色主題，十分有型。想搵獨特型格壁紙的iPhone壁紙，值得下載。還有，多款虎年emoji的wallpaper以供下載，更加應節。



新一年換上更喜慶或型格的壁紙（圖片來源：basicappleguy）

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新年新作風，新一年為iPhone換上更應節、或更型格的wallpaper壁紙。早前外國網站就製作了以Apple 老虎／日本招財貓Animoji的wallpaper，相當漂亮有趣。再加上一些型格的透明機身壁紙，以及配合一鍵簡易wallpaper的方法（前往 👉 詳盡教學）日換wallpaper轉換型像更簡易。

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下載iPhone 13 Pro各款透視壁紙：Black、Xray、Sunset、Slate、Neon Blue、M1、Card、Blueprint、Rainbow Bloom、Rainbow

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下載iPhone 13 Pro Max各款透視壁紙：Black、Xray、Sunset、Slate、Neon Blue、M1、Card、Blueprint、Rainbow Bloom、Rainbow

資料來源：basicappleguy

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