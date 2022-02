iPhone 13 Pro系列型格/新年Wallpaper下載|最近外國設計師設計了一系列iPhone 13 Pro/13 Pro Max的透視圖wallpaper,而且每款都配以不同的顏色主題,十分有型。想搵獨特型格壁紙的iPhone壁紙,值得下載。還有,多款虎年emoji的wallpaper以供下載,更加應節。



新一年換上更喜慶或型格的壁紙(圖片來源:basicappleguy)

新年新作風,新一年為iPhone換上更應節、或更型格的wallpaper壁紙。早前外國網站就製作了以Apple 老虎/日本招財貓Animoji的wallpaper,相當漂亮有趣。再加上一些型格的透明機身壁紙,以及配合一鍵簡易wallpaper的方法(前往 👉 詳盡教學)日換wallpaper轉換型像更簡易。

👇👇即睇各款虎年/招財貓animoji設計的iPhone wallpaper👇👇

+ 2

直接下載各款虎年/招財貓 wallpaper:虎年Animoji、虎年Animoji(波浪底圖)、蘋果icon虎年Animoji、蘋果icon虎年Animoji(波浪底圖)、日式招財貓Animoji、日式招財貓Animoji(波浪底圖)

👇👇各款iPhone 13 Pro系列透視Wallpaper壁紙👇👇

+ 3

下載iPhone 13 Pro各款透視壁紙:Black、Xray、Sunset、Slate、Neon Blue、M1、Card、Blueprint、Rainbow Bloom、Rainbow

+ 3

下載iPhone 13 Pro Max各款透視壁紙:Black、Xray、Sunset、Slate、Neon Blue、M1、Card、Blueprint、Rainbow Bloom、Rainbow

資料來源:basicappleguy

