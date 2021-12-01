iPhone、AirPods有望能互相充電？彭博：蘋果正開發多設備充電器

據9to5mac報道，儘管幾年前AirPower項目失敗了，但據報道，蘋果仍在為其產品開發多設備充電器。根據彭博社的一份新報告，蘋果正在開發一種多設備充電器以及短距離和長距離無線充電技術，以實現所有主要設備「可以相互充電」的未來理念。



未來的Apple產品將可互相充電？（EverythingApplePro）

這不是彭博社第一次報道蘋果開發多設備感應充電解決方案的工作。早在 6 月份就有報道稱蘋果公司正在開發一種多設備感應充電墊，這是對失敗的 AirPower 項目的一種延續。而彭博社的Mark Gurman 表示，Apple 仍在開發這款多設備充電器。這與現有的MagSafe Duo不同，後者實際上只是將 iPhone 和 Apple Watch 充電器縫合在一起。

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Gurman 表示，Apple 還在繼續開發短距離和長距離無線充電解決方案。與目前可用的感應式「無線」充電技術不同，這種技術是真正的無線充電。

此外，Gurman表示，他相信蘋果「設想了一個未來」，其中每個主要產品都可以相互充電。例如，iPhone 最終可以為 AirPods 或 Apple Watch 充電。

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