Uber Eats 結束營運｜在肺炎疫情構成的「新常態」下，人們減少外出進餐，故外送餐服務在這兩年急速成長，但同時競爭也相當劇烈。在今日（11月30日）Uber 就宣布旗下的送餐服務 Uber Eats 只會繼續營運至 12 月尾其後將會正式撤出香港。



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外賣送餐服務「第一滴血」

Uber Eats 為 Uber 旗下的送餐平台，於 2016 年正式登陸香港，至今已達 5 年時間，不過 Uber 在今日就宣布 作出「艱難的決定」，Uber Eats服務營運至 2021 年 12 月 31 日晚上11 時 59 分結束，Uber 將會繼續投放資源在他們的「老本行」Uber 共乘出行平台。

在 Uber Eats 的公開信中，並未有詳細交代撤出原因，但相信與營運成本與及競爭有莫大關係（圖 Uber）

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外賣平台競爭激烈、Foodpanda／Deliveroo 一樣蝕錢？

數月前Uber Eats 才找來欣兒及許許廷鏗代言，但宣傳方面已經遠遠落後（圖 Uber）

香港目前有幾間食物外送平台，除了 Uber Eats 之外，較為著名的還有 Foodpanda 以及 Deliveroo，此兩間除了比 Uber Eats 更早落戶香港（Foodpanda 以及 Deliveroo 分別在 2014 及 2015 年於香港開展業務）以外，近年在營銷手段上更是不惜工本，除大推優惠之外又找來不同的明星以及 KOL 宣傳旗下送餐服務，相比之下 Uber Eats 這方面就較為落後。

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雖然疫情下需求大幅上升，但由於服務同質化，而且在平台競爭「搶人」的情況下，送餐人員成本高昂，不單止 Uber Eats，就連 Foodpanda 與 Deliveroo 都一樣錄得連年虧損。

早前 Foodpanda 將旗下外送車手的分成進一步減少，引發送餐員的罷工行動，雖然談判最後達成共識，但依然揭露了送餐平台正面對的困難（資料圖片）

今次 Uber Eats 撤出香港僅為香港大型外賣平台的「第一滴血」，據資料顯示，其他兩大平台亦正著手開源節流，最為人所知的就是在系統內減少外賣員的分成，藉此壓低成本，但究竟何時才能轉虧為盈則仍是未知之數。

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