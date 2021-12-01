手遊即時戰略《三國志．戰略版》自上市以來，常佔手機平台排名榜，而且更創下全球下載超過5000萬的成績，亦是玩家票選第一名回憶殺人氣遊戲。官方早前公布了《三國志．戰略版》獲得Google Play 2021最佳遊戲等六個大獎，並特別準備大量虛寶禮物回饋玩家。



手遊《三國志．戰略版》由1年初開服至今，長達近300火併戰役的日子。同時《三國志．戰略版》也即將要邁入一周年的歡慶時刻。不少玩家共同創造了許多傲人的成績，包括：全球下載突破 5000次 ，網路聲量熱潮不減、雙平台下載與營收的雙料冠軍，稱霸雙平台前五名榜單至今外，更成為全球暢銷手遊No.3的絕佳好評成績！

👉《 三國志・戰略版》無課也能逆襲課長 戰法多變 5大上癮原因

Google Play 早前宣布《三國志．戰略版》榮獲2021最佳遊戲等六項大獎殊榮，包含：香港地區（年度最佳遊戲、最佳對戰遊戲、最受歡迎遊戲）、台灣地區（最佳對戰遊戲、最受歡迎遊戲）與星馬地區（最佳對戰遊戲）六項大獎殊榮。為慶祝得獎官方也準備了慶賀分享活動，感謝一路以來的玩家。

👉 10月手遊課金榜｜FGO、馬娘跌出十大 原神前五不入 有款大作上榜

．《三國志・戰略版》獻上1000金銖全服禮包！獎勵領取條件

1. 12月6日23:59:59前創建的新手帳號亦可獲得本次獎勵。

2. 每個帳號只可有一名角色領取獎勵一次。

3. 領取角色需≧1000歷史勢力值才可領取。

4. 獎勵領取時間為30天，超過時間未領取獎勵將會消失，請各位主公盡早到遊戲內-「信件」領取獎勵。



同時，官方亦請玩家期待，即將迎接的一周年光榮時刻，將規劃多重回饋玩家活動外，也將會準備多項豐富的獎勵活動回饋玩家，敬請拭目以待！