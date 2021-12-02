【手遊 / GOW戰神 / 中國 / Facebook】抄襲的海報竟然獲原作官方轉載兼「讚好」？事緣有網民見到PlayStation Store特賣中《戰神》God of War減價，便在推特上開玩笑地問戰神的遊戲總監Cory Barlog克羅伊·巴爾羅這款遊戲值不值得入手。而Cory則抵死了用了一隻中國製手機遊戲《Chief Almighty》（大猶長）的Facebook廣告來回應，並指「這款更好玩」。



撇開抄不抄襲的問題，這張圖其實也算頗有喜感...

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Facebook廣告海報 戰神外尚有臨摹其他作品

Chief Almighty由中國遊戲工作室Yotta Games（友塔游戏）發行，公司地址位於上海市；相信開發亦是由同一工作室負責；而該遊戲的Facebook廣告海報一看就知道是參考《戰神》的封面圖片畫成。然後有更多網民留言指這款《Chief Almighty》除了戰神外還抄襲了許多知名遊戲的封面圖或海報，如《地平線 黎明時分》等。

即睇中國手遊抄襲各大遊戲海報對比：

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Cory Barlog原推特貼文：

類似抄襲事件：內地手遊《斗羅大陸》PV被指抄襲《FF14》



運鏡、角色動作學到足

被爆抄襲的是中國手機遊戲《斗羅大陸3D：魂師對決》，至於被模仿的則是《FF14》5.0版本《Shadowbringers》的主PV。遊戲市場分析師Daniel Ahmad近日在twitter上公開《斗羅大陸》跟《14》的「side by side」比較。為了方便比較，Daniel Ahmad對原本長度約6分半鐘的Shadowbringers的PV作出了剪輯（原片在文末）。按圖放大逐格對比 圖左為FF14、圖右為斗羅大陸👇👇

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類似抄襲事件：獵魔者覺醒｜洗版式廣告被揭盜片 13大原創被抄



很多手機遊戲廣告為了吸引觀眾注目無所不用其極，像是突然超大聲、播恐怖音樂，又或者是說送大獎不手軟等。最近台灣就有一款遊戲廣告，被網民發現用上了不少其他作品的片段。自稱台灣本土手機遊戲的《獵魔者:覺醒Demon Hunter》廣告傳播率及觸及率極高，這兩星期不少網民都反映此遊戲廣告量太超過了。網民亦發現此遊戲的影片絕大多數都是取自別人的遊戲、別人的音樂/CG創作、別人的Reaction等。因為廣告抄得太足，官方已很快回應此次炎上事件，道歉指這是「第三方同行惡意所為」，可是不少網民卻不收貨，還批評自己沒監管好就推卸責任。

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