86歲骨灰級玩家獲Sony總裁贈PS5簽名主機　全球僅一部

近日，在四川瀘州，一位86歲的大爺痴迷遊戲多年，從63歲開始並且一直保持熱愛，是國內著名骨灰級玩家。雖然年紀已大，但在閒暇時間總會拿出來玩。而老爺子的堅持受到了Sony公司的注意，他們特意贈送了一套PS5大禮包！
這台PS5可是非常獨特的，因為上面有前Sony上海的總裁添田武人和現任總裁江口達雄的親筆簽名，這或許是全球唯一一款兩位總裁簽名的主機了！老爺子收到後非常開心，真摯的表示了感謝。
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Sony中國官博也轉發了這條消息，並配文：「助力每一個夢想」，看來並不是每個人都能有這樣的機會，真的是羨煞旁人啊！
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