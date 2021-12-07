小米 POCO M4 Pro 香港上市｜小米今年推出機種的步伐非常進取，即使 2021 年即將步入尾聲，旗下以性價比為主力賣點的品牌 POCO 仍有新機準備上市，亦即是早前發布的 POCO M4 Pro。



POCO 方面有對 M4 Pro 的外觀設計多下點心思、而非像 POCO F3 一樣只是照搬 Redmi 版本的舊設計，讓人上手有眼前一亮的新鮮感。（蔡浩騰 攝）

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POCO M4 Pro 平價掛帥、搶攻年尾消費季度

如果有留意開小米手機出品，相信對於 POCO 這個小米子品牌不會陌生，其主打實用兼低價，小米一些在中國內地以 Redmi 紅米品牌推出的中國限定機，都會在 POCO 品牌之下重新包裝、以「國際版」的姿態亮相，而今日在香港上市的 POCO M4 Pro 就是早前在中國內地發表的 Redmi Note 11 之國際市場版本。

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POCO M4 Pro 延續了 POCO 品牌「抵食夾大件」的形象，雖然採用的並非頂級硬件，於規格上僅僅觸碰到「中階」的界線。POCO 將於 12 月 13 日在香港正式上市，定價為＄1,799（只有6GB RAM + 128GB ROM 版本選擇），雖然對比 5 月時上市的前一代 M3 Pro 貴了足足＄500，但仍然是 2021 年年尾一大性價比高的手機選擇。

POCO M4 Pro 初上手、幻彩+粗磨沙機背感覺新鮮

坦白而言像 POCO M4 Pro 這種主賣「平價+大電+5G」的智能手機，在 2021 年的市場從來不缺，單是小米旗下都可以數得出幾部，不過值得一讚的是 POCO 方面有對 M4 Pro 的外觀設計多下點心思、而非像 POCO F3 一樣只是將 Redmi 版本的舊設計「搬字過紙」，讓人上手有眼前一亮的新鮮感。

POCO M4 Pro 三種顏色選擇中，圖中的「冷酷藍」尤其清新，加上漸變處理很有金屬感（蔡浩騰 攝）

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物有所值的中階配置、效能

POCO M4 Pro 預載 Android 11 以及 MIUI 12.5，在軟件功能上沒有太多足以令其與其他小米機分別開來的地方，但在硬件上就有兩大賣點：首先 POCO M4 Pro 就支援了 33W 快充，官方指可以在 1 小時內將 5000mAh 電池充滿。

另一方面，POCO M4 Pro 是目前香港市場上少數首先採用 MediaTek Dimensity 810 處理器的手機，此處理器為 MediaTek 旗下的新中階型號，定位、效能上比 Qualcomm 那邊的 S732G 稍強，足以應付一切的 Android 系統日常操作所需，只要不以最高圖像配置來玩《PUBG》／《原神》都應該沒有太大問題，在這個價位稱得上是物有所值。

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POCO M4 Pro 拍攝實測：限米煮限飯

POCO M4 Pro 在主要配置上算是一部中階機，但價錢就較貼近入門級別，機身上必然有部份配置要「將貨就價」，而小米方面選擇作犧牲的就是 POCO M4 Pro 的拍攝能力。

機背上有著 5 個孔洞，但其實只有兩個鏡頭，分別為 5000 萬像素的主鏡頭以及 800 萬像素的廣角鏡，其他皆為補光燈與及裝飾（蔡浩騰 攝）

POCO M4 Pro 身上只有兩支鏡頭，分別為 5000 萬像素的主鏡頭以及 800 萬像素的廣角鏡，幸好在算法幫助下，兩支鏡頭的輸出都尚算平穩，但要多功能、高階攝影的用戶可能就未能滿足了。

👇👇👇POCO M4 Pro 5000 萬像素主鏡頭試相👇👇👇

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👇👇👇POCO M4 Pro 800 萬像素廣角鏡頭試相👇👇👇

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POCO M4 Pro 的 5000mAh 大電在今年的手機而言其實已非罕見，綜觀近年手機出品，智能手機的平均電量已達到 4000mAh 以上，更不時有 6000mAh 的手機面世，而這批大電機種，絕大部份在處理器選材方面都會以中低階為主，以求在續航力上盡量滿足用戶需求，尤其是大打平價牌的小米更是產量眾多。👉按此繼續睇大電量手機｜投票指40％用戶願為電量放棄效能 10部長氣手機推介