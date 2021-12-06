Apple神機iPhone 6不再提供維修服務？全球銷量最高手機終成歷史

2014年9月推出的iPhone 6和 iPhone 6 Plus作為蘋果首款大屏幕手機，深受全球眾多用户的喜愛，據不完全統計，該系列機型在全球共賣出了2.2億台，也是目前為止全世界銷量最高的智能手機。



但據媒體報道，在一份內部備忘錄中，蘋果公司表示將在12月31日將iPhone 6 Plus加入其過時產品名單，這意味着該型號的手機自明年起難以獲得官方維修服務。如果用家仍有淘汰的產品需要維修，就要視乎官方相關替換零件的庫存量，如果零件缺貨官方就無法提供維修服務。

根據蘋果在產品推出5至7年後將其列為過時產品的慣例，2016年停產的iPhone 6 Plus確實已經到了被淘汰的時間，同樣可以佐證這一點的是，同一系列的小尺寸產品iPhone 6由於在印度等地區繼續銷售至2018年，逃過了被列為過時產品的命運。不過iPhone 6 Plus被淘汰原因並不僅僅是時間這麼簡單。

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對於蘋果比較熟悉的朋友大概都知道，蘋果會在每年對iOS進行大版本號的更新，其中會加入不少新功能。例如Siri、Apple Music、蘋果地圖等新功能都是通過iOS更新加入的，同時還會對手機運行速度、流暢度等方面進行優化。而蘋果自研的A系列處理器則是這些新功能與優化背後的性能保障。

也正是因為iOS與A系列處理器之間的緊密結合，每一次的iOS大版本更新都會出現性能不足的舊款iPhone被「淘汰」。在今年6月發布的iOS 15上，iPhone XS系列前的多款舊iPhone就因為處理器性能不足而無緣實況文字、語音突顯模式、鍵盤連續聽寫等多項新功能。而作為2014年推出的機型，iPhone 6 Plus所搭載的A8處理器早已無法支持iOS的眾多新功能，被淘汰是十分合理的，而蘋果也確實在兩年前的iOS 13上就停止了對iPhone 6和iPhone 6 Plus的支持。

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可能有朋友會問，iPhone 6s等機型明明因為處理器問題缺失了這麼多新功能，蘋果為什麼不將其一起淘汰呢？這就要提到iPhone 6s上一項不顯眼的升級了。很多人都聽說過安卓手機對運存大小十分敏感，要8GB甚至更大才能保證使用的流暢性。

其實對於iPhone來說，這一限制也同樣適用。雖然蘋果通過iOS底層機制的一系列優化，使iPhone對運存大小的依賴程度大大降低，但從iOS的更新可以看出擁有更大運存的iPhone可以獲得更長期的iOS更新。配備1GB運存的iPhone 5s和iPhone 6系列只能升級到iOS 13，而iPhone 6s由於升級到了2GB運存，擁有更大的運存空間，自然可以獲得更長時間的系統更新。

總體來看，軟硬件深度融合的iPhone在硬件過時後，自然也無法獲得最新的軟件更新。而陳舊的軟件則進一步限制了用户使用老款手機，從而使舊款產品被徹底淘汰。不過考慮到iPhone 6 Plus的7歲「高齡」，蘋果仍然願意為其提供維修服務也算是比較良心了。至於現在仍然在使用iPhone 6 Plus的用户，如果打算更換手機的話，現在的國產旗艦手機相比於當年已有了長足的進步，無論是性能還是使用體驗上都可以比肩iPhone，十分值得選擇。

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