Apple AirTag成汽車盜竊重要工具？犯人AirTag放名車鎖定目標住所

據MacRumors報道，加拿大當地警方稱，蘋果公司的AirTag被越來越多地用於汽車盜竊。



約克地區警方在一份新聞稿中概述，調查人員發現，AirTag成為盜賊用來追蹤和盜竊高端車輛的新方法。雖然偷車的手段很大程度上是常規的，但是AirTag幫助盜賊追蹤高檔汽車，以定位到受害者的住所。

自2021年9月以來，僅約克地區的警官就調查了5起嫌疑人使用AirTag盜竊高端車輛的事件。盜賊會把在公共場所和停車場發現的特別貴重的車輛作為目標，在看不見的地方放置一個 AirTag，比如拖車栓或油蓋。

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雖然到目前為止只有五起盜竊案與AirTags直接相關，但在過去一年中，整個地區有超過2000輛汽車被盜，而且這個問題很可能會擴展到世界其他地區和國家。警方預計，在今後越來越多的車輛盜竊案中，AirTag將被更廣泛地使用。

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