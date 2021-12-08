Fujifilm instax mini EVO 富士即影即有相機最新作，首次將數碼相機＋迷你尺寸Cheki打印機二合一，可以玩10種鏡頭、10種菲林filter，變出共100種拍攝效果。你更可打印手機中的相片，方便好玩。



（鍾世傑 攝）

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現在是手機影相的年代，已經很少人會再帶相機出街，不過即影即有相機（一般叫：即仔／車奇），適合去迪士尼、開party留低開心回憶，依然受年輕人歡迎。新推出的Fujifilm instax mini EVO 機身設計有點像品牌傑作mini 90 classic，操作跟外型似足玩古董菲林機，轉「光圈環」其實是選鏡頭filter（比如魚眼鏡、雙曝光），又可轉機頂的模式盤選相紙filter（比如柔焦、復古色等等），按快門拍攝、拉菲林手把則是打印掣，好有analog感、勁文青。

機身有如fujifilm菲林相機的Fujifilm instax mini EVO（鍾世傑 攝）

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100種filter組合

Fujifilm instax mini EVO有10x10 共100個filter拍照組合，以下就示範了10張試相，有魚眼鏡、黑邊、黑白、復古、雙重曝光、半格等玩法。

Fujifilm instax mini EVO有10x10 共100個filter拍照組合

部份filter介紹👇👇👇

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打印手機內相片／即影即有相直上IG

另一個好玩之處是可以打印手機拍攝的相片，還可以靠EVO機內一些簡易調色filter，處理好才打印。（但不能使用魚眼、散景等filter）。相對的，你亦可以將EVO打印過出來的相片，連白框原圖傳送的你的智能手機，一班人合照時可以sent給所有朋友，亦方便你直接將相片上載IG。

手機app還可以當remote，遙控影相。不過viewfinder相當細格，而且延時頗嚴重。

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你亦可以將EVO打印過出來的相片，連白框原圖傳送的你的智能手機。（鍾世傑 攝）

編輯試玩後感：不是取代傳統即影即有



覺得Fujifilm instax mini EVO機身真的好型，設計有心思，操作過程似玩菲林機，機頂還有hotshot位（但不能引閃），可以駁LED燈補光。比較不習慣是影cheki竟然可以半按快門對焦（笑），相片打印出的顏色很鮮豔，就算是翻印手機拍的相片，也能帶出菲林味，作為每星期都要影cheki的影迷，我覺得它雖然未能／也不是用來取代傳統cheki機，但作為副機它可以在比較惡劣、難影的環境中完成影相任務，也有自己好玩的地方，只售$1690，why not both？！

給不喜歡數碼cheki的朋友👇

數碼拍攝＋打印的fujifilm instax即影即有相機不是新事物，但過去富士只曾推出大度相紙的相機＋打印機，先不談大size無法放在手機殼內帶出街，用家亦覺得數碼化後的instax沒有即影即有analog味；相片拍出來太清太精細，反而沒有拍即影即有的驚喜感，而且可以拍到夠才選圖打印（還可無限印），精神意義上非常不「即影即有」。



兩個問題中，富士今次成功將鏡頭做得更有analog味，打印時更可選擇印得低清、清淡一點去模仿analog味，打印過程也很快，感覺與玩一般cheki機愈來愈似。至於第2個問題，可能就要睇用家自己如何運用這部新機，盡量捕捉最美一刻，不要拍到最靚才印，也不要無限量翻印，維持即影即有「每一張都獨一無二」的精神。



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同場還有新款Fujifilm instax Link WIDE 打印機，接駁手機打印成即影即有相紙，相片中下以寫字、加框、加emoji，也可以加QR Code，方便網店宣傳。＄1280（有黑／白色選擇）

Fujifilm instax Link WIDE 打印機（鍾世傑 攝）

同場還即日公開韓國天團BTS的別注版Fujifilm instax mini 11 別注黃色相機，同步有Butter黃色相紙發售。（細節未定）

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