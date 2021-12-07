雙12優惠｜豐澤 / Yoho友和 / Elecboy電器幫｜雙 12快到，各大電器網店都推出本年度完結前終極優惠，幾家網店的劈價貨多至數百件，想睇準心水出手？以下優惠詳情就盡不能錯過。



【1】豐澤

豐澤由即日至12月12日，每朝10點有限時開搶優惠，每日有2件47折筍貨，包括iPhone 12 mini 、AirPods 3等等。



47折買iPhone 12 mini．即日至12.12 每朝10點搶超平貨

+ 5

👉Disney+網民力數8個缺點｜連登仔表達不滿反被圍插？裝唔到／冇4K

👇👇豐澤雙12 200多件低至25折平貨、精選10款推介👇👇

+ 5

👉快刪！Android 6款QR、PDF免費App暗藏木馬 30萬人銀行資料被竊

【2】友和YOHO

【友和YOHO雙12激減 任天堂Switch遊戲主機 $2,112】

友和YOHO於12月9日（四）至12日一連四日有低至1折平貨，每日準時00:00購站開賣。主打 任天堂Switch遊戲主機 $2,112 (原價$2,340)。



👇👇友和YOHO雙12激減貨👇👇

👉美消委會薦35藍牙耳機 900元Sony勝AirPods Pro／Bose 降噪稱王

【3】電器幫

【電器幫聖誕購物賞 HomePod mini $399 接近半價】

電器幫ElecBoy即日起至12月26日期間，首3,000名登記成為電器幫會員以反舊有會員，有機會以低至5折抽籤購物，包括＄399買 HomePod mini 、＄999 小米 BHR4977HK 27"屏幕。



👇👇電器幫聖誕購物賞👇👇

+ 1

【同場加映】消委會智能手錶／手環評測｜$899小米Mi Watch一項表現比Apple高

消委會評測市面35款智能手錶／智能手環｜售價不用$1,000元的小米Mi Watch 運動版，平均性能可與Garmin、Apple Watch 等售價數千的款式睇齊，AW6當中一項表現更不如小米。👉 👉 👉 全文在此：消委會智能手錶／手環評測｜$899小米Mi Watch一項表現比Apple高