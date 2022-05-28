買1級能源效益標籤的冷氣機只是為慳電？　原來還有這4個好處

買冷氣機的你一定聽說過能源效益標籤這個詞，很多人也都知道應該選擇能源效益等級高的產品。但絕大部分人選擇能源效益等級高的產品的本意是為了省電，實際上如果你真的只是為了省電而選擇1級能源效益產品，那實話實說有點大材小用了。



一級能源效益對比三級能源效益的冷氣機，此前我們計算過一個理論耗電差異，預估5年左右可以通過節省的電費補齊兩款產品的差價，的確1級能源效益能源效益省電，甚至長期使用更省錢。

但實際上一級能源效益的冷氣機產品不僅能夠省電，在其他的體驗方面，一級能源效益產品的優勢性也更加明顯。尤其是作為一個長期使用的產品，在綜合使用成本相當的情況下，為什麼不選擇體驗更好的呢？那一級能源效益的產品有哪些優勢呢？

點擊圖片放大看，挑選1級能源效益標籤的冷氣機，除了可以慳電外，原來還有這4個好處！

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溫度控制更穩定 體感更舒適

一級能源效益的冷氣機基本上都是全直流變頻設計，壓縮機、電子膨脹閥的步進電機、室外風機、室內風機，均採用直流變頻電機，而大部分3級能源效益空調僅壓縮機為變頻，其餘三個組件為定頻電機。

因此在實際使用中，一級能源效益的全直流變頻產品可以帶來更精準的控溫，讓環境溫度的舒適性更高，而且夜間開啟也不用擔心溫度忽高忽低控溫不穩的情況出現。

製冷製熱速度更快 調節室溫減少等待

一般1.5P空調一級能源效益變頻的產品製冷量可在300-5000W左右浮動，而三級能源效益的產品製冷量一般是3500W，所以在使用環境中，一級能源效益變頻的產品可以在運行初期全速製冷達到更快的降低室溫的目的，然後再根據室溫進行調節減速製冷，而三級能源效益產品只能保持一個製冷效率去工作。

運行噪音更低 夜晚睡覺更安心

一級能源效益產品採用了質量更好的全直流變頻風扇電機，本身噪音就更低，加上工作中可做到自動調節，相對於定頻的三級能源效益風扇電機而言，浮動噪音值肯定要更小，更安靜。

選空調就買一級能源效益，既省錢又舒適

選擇空調購買一級能源效益產品無論你是什麼理由，這都是必選項。省錢角度，雖然一級能源效益產品一次性投入大，但誰家買空調都不可能一年就換掉，只要你用夠五年以上，輕鬆就能回本。其次舒適角度，一級能源效益空調完勝三級能源效益，作為長久使用的家電產品，沒有不選的理由。

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