手機碰瓷黨出沒，以屏幕破裂手機敲詐某類路人，提防中伏兩大重點！近日中國陝西西安發生多宗手機碰瓷黨，利用早已屏幕破裂的手機碰瓷敲詐某類路人，每次敲詐千多元，而且近日更發生至少4宗事件，不容忽視。



近日中國不法人士利用屏幕破裂手機碰瓷敲詐（資料圖片）

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大陸手機碰瓷黨出沒

早前中國傳媒報導指陝西西安發生多宗懷疑手機碰瓷黨事件，有市民與迎面男子相撞後，該名男子手機掉至地上屏幕破裂，索賠償千多元後，才發現事有不妥而報警。及後更發現該名掉手機男子原來利用類似手法作案多次！

👇👇手機碰瓷黨作案手法，以及提防中伏兩大重點！👇👇

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防中伏重點

而且近來香港馬路上都發生不少「碰瓷黨」，因此不要以為這只是大陸才會發生的事。民警指要防止此類手機碰瓷黨，提示大家不要做「低頭族」，走路時注意路況，不要只專注玩手機，提高警惕。如不幸遇上類似情況，不要以為只是一單簡單民事糾紛，一定要第一時間報警。

來源：白鹿视频

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