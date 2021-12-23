iPhone死機有先兆？5大故障預警盤點　觸控失靈或是內部損壞引起

蘋果iPhone手機每年推出新機型都會造成話題，市佔率也相當高，使用以穩定與耐用聞名的iPhone，常會有許多用戶忽略即將故障的前兆。國外商業科技新聞網《ZDNet》報導「5大死機徵兆」，建議用戶若遇到類似情況，最好盡快備份手機中的資料。



1.螢幕閃爍：

當iPhone螢幕出現閃爍現象，代表手機恐面臨「死機」狀況，螢幕閃爍可能是由多種原因引起的，最常見的就是顯示器損壞，也有可能是內部排線脫落造成。

▼▼▼點擊看iPhone無預警死機的5個徵兆▼▼▼

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2.觸控失靈：

若iPhone出現觸控不靈敏的狀況，可能不會一直失靈但偶爾會短路，甚至會出現「隨機點擊」的情形，這恐是螢幕損壞或內部故障引起的，而手機溫度升高或機身彎曲，會使情況變得更糟，最後導致iPhone無法使用。

3.無預警重開機：

iPhone若出現無預警重新開機的情況，也可能有許多原因，但最大宗的還是「電池毀損」以及主機板損壞，造成連接鬆動，使iPhone自動重開機。

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4.無法正常充電：

當iPhone快耗盡電量又不能正常充電時，也是死機的徵兆之一，建議用戶可以重新啟動手機，或使用不同條充電線，若有無線充電設備也能嘗試充電看看。

5.電池膨脹：

若iPhone變得螢幕凸出或框架分離時，通常是電池已膨脹的跡象，建議此時不要繼續使用手機或充電，應立刻送修避免發生危險。

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