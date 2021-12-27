MicroSD卡腦場格價（2021年12月）｜Micro SD卡早已成為手機、Switch等gadgets基本儲存裝置。就近年末《科技玩物》記者就走訪本地腦場，為大家緊貼市場報價，看看最近哪款最買得過，發現性價比、最抵玩的一定是200蚊有找的256GB款式選擇。



近月microSD卡售價又再稍為下調，性價比最高一定是首選256GB。（林勇攝）

👉 iPhone13掃3獎卻非最佳！百萬訂閱YouTuber評選今年9大手機之最

👇👇即睇深水埗腦場近月microSD及SDXC卡主流牌子的市價👇👇

+ 29

大半年前想購買256GB microSD卡仍至少2百多元以上，不過最近價錢又再下調，如SanDisk的Ultra 120（讀速120MB/s）就只需要約$189，其他款式如Lexar Blue Series（讀速100MB/s）、Lexar PLAY（讀速150MB/s）及Samsung EVO Plus（讀速100MB/s）都低於200元，性價比相當高。如果想要「快卡」，可以選擇讀取速度約150MB/s、寫入速度約100MB/s的選擇，大部份款式256GB就平均300元有找，都值得考慮。

👉 Pan Piano YouTube鋼琴頻道被控侵權 疑形象出位招惹版權流氓

microSD卡款式太多，花多眼亂，想選擇合適自己使用並不簡單。（林勇攝）

如果webcam、車cam用的microSD卡，就一定要選擇「高耐用度」的卡，如Sandisk High Endurance、KIOXIA EXERIA High Endurance、Transcend 350V High Endurance及Samsung PRO Endurance，這些耐用性大為增強，長時間高溫日曬使用都沒問題，當然價錢就比一般卡同樣稍貴，128GB就要大約二百多元。

microSD五花百門，究竟應該如何選購呢？下文就為大家解說買前要識的7個關鍵字，好讓大家購買前不會誤買不合適的microSD，浪費金錢。



不想買microSD得物無所用，浪費金錢？買microSD時需要留意的7個重點👇👇👇👇

+ 4

👉 新年打機精選｜10款Switch／PS4／Xbox／PC單人消遣 派對必玩遊戲

同場加映：iPhone13掃3獎卻非最佳！百萬訂閱YouTuber評選今年9大手機之最



來到 2021 年尾，各媒體都開始進行年度結算、選出今年最佳手機，擁有 150 萬訂閱的 YouTube 頻道 MKBHD 稍早前就上載了新影片，評選出 2021 年 9 大手機之最，當中不乏 Apple 及 Samsung 的旗艦出品 👉睇全文 看看今年9大手機之最