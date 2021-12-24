Apple Watch別升WatchOS 8.3！網傳部分型號更新後或不能充電

據MacRumors論壇、Reddit和蘋果支持社區的報道，一些Apple Watch Series 7的用户在更新到最新的watchOS 8.3軟件後遇到了充電問題。



許多投訴與第三方Apple Watch充電器有關，用户發現這些設備不再能為他們的Apple Watch充電。來自Reddit。

昨晚將我的手錶更新到8.3版本，今天早上將它放在第三方充電器上，一小時後回來，它可能增加了2%？用我配偶的手錶和她的第三方充電器嘗試了同樣的事情，結果也是如此。把它們放在官方充電器上，很快就完成了充電。

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有關於多個第三方充電器的報告，而且這似乎是一個影響幾個不同型號的廣泛問題，而不是幾個精選充電器的問題。許多投訴是關於來自亞馬遜的廉價第三方充電器，而關於Belkin等品牌無法使用的報告較少。

在許多情況下，Apple Watch會充電幾分鐘，然後充電會突然停止。重啟蘋果手錶可以幫助啟動充電，但對大多數人來說，這似乎不是一個永久的解決方案，充電問題會反覆出現。

少數用户在使用蘋果提供的Apple Watch充電卡充電時也遇到問題，還有一些用户看到充電速度非常慢，或者Apple Watch電池在充電器上耗盡。來自MacRumors論壇。

充電問題在watchOS 8.3中比較常見。這已經變得很荒謬了，它在10分鐘內充電2%左右。這是什麼情況？專為Watch Series 7設計的新的超慢充電還是什麼。

這就是一切，但不是宣傳的快速充電。

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自11月初以來，一直有關於Apple Watch Series 7充電問題的投訴，蘋果最初在watchOS 8.1.1更新中解決了一個導致充電速度慢的問題。

一些用户甚至在11月的watchOS 8.1.1更新後仍然看到問題，而watchOS 8.3更新似乎為更多的蘋果手錶用户帶來了問題。目前還不清楚蘋果是否對用户在watchOS 8.3更新後遇到的問題進行了修復，但這個問題很可能會在未來的更新中得到解決。

大多數受影響的型號是Apple Watch Series 7設備，但也有少數Apple Watch Series 6用户的充電投訴。

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